Ελληνίδα ερευνήτρια εξέτασε πώς η διγλωσσία επηρεάζει τη σύνδεση των παιδιών με τη μητέρα τους

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου όλο και περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν έχοντας δύο ή περισσότερες μητρικές γλώσσες, έρευνα του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, με επικεφαλής Ελληνίδα ερευνήτρια, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο η διγλωσσία επηρεάζει τη σύνδεση μεταξύ των μελών της οικογένειας μελετώντας τη λειτουργία του εγκεφάλου μητέρων και των δίγλωσσων παιδιών τους.

Μια μητέρα παίζει με το δίγλωσσο παιδί της με τουβλάκια και αστείες φατσούλες επικοινωνώντας κάθε φορά σε διαφορετική γλώσσα. Μητέρα και παιδί χαμογελούν από ικανοποίηση για τα όσα δημιουργούν μαζί. Στην άκρη του δωματίου μια ομάδα ερευνητών παρατηρεί την αλληλεπίδρασή τους. Το ενδιαφέρον τους δεν εστιάζεται στις λέξεις που ανταλλάσσουν, αλλά στο κατά πόσο οι εγκέφαλοί τους συγχρονίζονται με τον ίδιο τρόπο όταν αλλάζει η γλώσσα επικοινωνίας.

Ο εγκεφαλικός συγχρονισμός είναι η ταυτόχρονη δραστηριότητα των νευρωνικών δικτύων στους εγκεφάλους ανθρώπων που αλληλεπιδρούν, για παράδειγμα όταν μιλούν, μαθαίνουν, τραγουδούν ή εργάζονται μαζί. Ο συγχρονισμός αυτός μπορεί να συντελέσει στη συναισθηματική τους σύνδεση και την επικοινωνία, ενώ θεωρείται σημαντικός για την υγιή σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών. «Ο εγκεφαλικός συγχρονισμός είναι σχεδόν σαν μουσικά όργανα που παίζουν μαζί. Δεν είναι ότι παίζουν τον ίδιο ρυθμό, αλλά ότι στο τέλος συγχρονίζονται και προκύπτει κάτι το οποίο βγάζει νόημα», λέει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επικεφαλής της μελέτης, ερευνήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, Ευστρατία Παπουτσέλου.

Η ίδια γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λέσβο, σπούδασε νευροεπιστήμες στο King’s College του Λονδίνου και συνέχισε με διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην απώλεια ακοής, τη γλώσσα και την επικοινωνία, ιδίως στην παιδική ηλικία.

Ζώντας εδώ και χρόνια στη Βρετανία, όπου συναντώνται συχνά παιδιά με δύο ή και περισσότερες μητρικές γλώσσες, η κ. Παπουτσέλου διαπίστωσε ότι τα δίγλωσσα παιδιά συχνά αποκλείονται από επιστημονικές μελέτες, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα δεδομένα να μην αντανακλούν πλήρως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, το ποσοστό των δίγλωσσων οικογενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι αυξήθηκε από 8% το 2014 σε 15,6% το 2023.

