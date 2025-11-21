Τα παιδιά της Μεσσηνίας ύψωσαν φωνή για τα δικαιώματά τους (video & pic’s)

Η Καλαμάτα γέμισε χρώμα, φωνές και δημιουργία, καθώς δεκάδες σχολεία της Μεσσηνίας ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στα Δικαιώματα του Παιδιού. στο Φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, ο Δήμος Καλαμάτας και τα Παιδικά Χωριά SOS διοργάνωσαν μια εκδήλωση που ανέδειξε τη δύναμη της παιδικής έκφρασης και συμμετοχής.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η Πάρρυ Λουμίτη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός μουσικής στη Βιβλιοθήκη. Την εκδήλωση χαιρέτισαν: η Πιπίνα Κουμάντου, Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης και Αντιδήμαρχος Οικονομικών, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της συνεχούς υπεράσπισης των δικαιωμάτων κάθε παιδιού και στην ανάγκη η κοινωνία να ακούει, να σέβεται και να ενισχύει τη φωνή τους αλλά και για το έργο της βιβλιοθήκης, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Μαρία Οικονομάκου, που υπογράμμισε τον ρόλο των θεσμών στη δημιουργία ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά και, εκ μέρους των Παιδικών Χωριών SOS, η εκπαιδευτικός Γεωργία Σπυροπούλου, η οποία μίλησε για το έργο των κέντρων στήριξης και την αξία της ενδυνάμωσης των παιδιών, μέσα από την αγάπη, την φροντίδα και την παιδεία. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη Δήμητρα Ψαρούλη, υπεύθυνη της ομάδας στήριξης των Παιδικών Χωριών SOS, καθώς και στην Πωλίνα Γαϊτανάρου και τη Γεωργία Σπυροπούλου, για την ενεργή συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Κεντρικός καλεσμένος της βραδιάς ήταν ο συγγραφέας Πάνος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ο οποίος παρουσίασε το βιβλίο του «Έχω δικαίωμα; Έχω δικαίωμα!», ένα έργο που αναδεικνύει, με απλό και άμεσο τρόπο, τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989). Ο συγγραφέας μοιράστηκε εμπειρίες από το έργο του Δικτύου και αναφέρθηκε στον δρόμο που οδηγεί τα παιδιά από την απλή ενημέρωση στη γνώση, στη διεκδίκηση και στην πραγματική ενδυνάμωση. Τόνισε ότι τα δικαιώματα των παιδιών δεν αποτελούν απλή θεωρητική καταγραφή, αλλά υπόσχεση για ένα μέλλον ισότητας, ασφάλειας και σεβασμού.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μια σειρά ιδιαίτερα συγκινητικών και δημιουργικών σχολικών παρουσιάσεων, στις οποίες συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί σχολείων της Καλαμάτας:

Χορωδία μαθητών από το 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το 17ο Δημοτικό και το Δημοτικό Σχολείο Λαιΐκων, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Μαρίας Παραρά και Ελένης Λούρα, ερμήνευσε τραγούδια που μίλησαν για την αγάπη, την ενότητα, την παιδική ψυχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας παρουσίασαν το θεατρικό δρώμενο «Από τη Σιωπή στη Φωνή», σε σκηνοθετική επιμέλεια της εκπαιδευτικού Κατερίνας Παρθενίου, αναδεικνύοντας με ζωντανό και βιωματικό τρόπο την αξία του δικαιώματος κάθε παιδιού να εκφράζεται και να ακούγεται.

Το Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας, με καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Παναγιώτας Τζαμουράνη και Διονύση Μπουγά, παρουσίασε το δρώμενο «Η Ασπίδα μας», υπενθυμίζοντας πως η μεγαλύτερη προστασία που διαθέτει κάθε παιδί είναι τα ίδια του τα δικαιώματα.

Επιπλέον, σχολεία του νομού συμμετείχαν με εικαστικές δημιουργίες, οι οποίες κοσμούσαν τον χώρο της εκδήλωσης και αποτύπωναν, μέσα από την τέχνη, το μήνυμα της ημέρας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το τραγούδι «Γιατί είμαστε οικογένεια», ένα κομμάτι που μεταφέρει αξίες ενότητας, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Το κοινό, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς αποχαιρέτησαν την εκδήλωση με το μήνυμα ότι:

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη χαρά, στη φωνή και στο όνειρο και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε αυτά τα δικαιώματα πράξη, κάθε μέρα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με εικαστικές δημιουργίες, θεατρικά δρώμενα και χορωδιακές παρουσιάσεις οι σχολικές μονάδες: 2ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 4o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 5o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 6o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 7o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 8o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 9o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 10o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 11o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 13o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 14o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 21o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 23o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 24o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, 26o Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, Νηπιαγωγείο Διασποράς, Νηπιαγωγείο Σωληναρίου, Νηπιαγωγείο Σπερχογείας, Νηπιαγωγείο Στούπας, 2o Νηπιαγωγείο Μεσσήνης, Κέντρο Προσχολικής Αγωγής «Λιλιπούπολη», 1o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, 7o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, 14ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, 17o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, Δημοτικό Σχολείο Λεϊκων, Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας, 3o Γυμνάσιο Καλαμάτας

Η έκθεση με τα έργα των παιδιών θα παραμείνει στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.