Όλες οι αργίες και τα τριήμερα μέσα στο 2026 – Πότε πέφτει το Πάσχα

Μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, πολλοί είναι αυτοί που ψάχνουν τα ημερολόγιά τους αναζητώντας τις επόμενες αργίες του 2026. Τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα τώρα προς το Πάσχα αλλά και σε όσα τριήμερα έπονται, μήπως και βρούν «παράθυρο» για λίγες ημέρες ξεκούρασης.

Η επόμενη αργία είναι η 25η Μαρτίου, η οποία πέφτει -δυστυχώς- ημέρα Τετάρτη. Ακολουθούν στη συνέχεια Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα, δίνοντας τη δυνατότητα για τετραήμερο χαλάρωσης.

Ακολουθούν η Πρωτομαγιά που πέφτει Παρασκευή δημιουργώντας τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, καθώς και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος στις 1 Ιουνίου που πέφτει Δευτέρα και σχηματίζει τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.

