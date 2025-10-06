Olympia Forum VI: 7 με 9 Οκτωβρίου 2025 στην Αρχαία Ολυμπία

7 με 9 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιείται φέτος στην Αρχαία Ολυμπία το Olympia Forum VI, το οποίο συγκεντρώνει κορυφαίους πολιτικούς, διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας για ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής Περιφέρειας.

Το «παρών» θα δώσουν κορυφαίοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς της κυβέρνησης, ανάμεσά τους: κ. Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Βασίλειος Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Στέφανος Γκίκας, Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νικόλαος Ταχιάος, Υφυπουργός, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ιάσων Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού.

Στο Φόρουμ θα μιλήσουν επίσης οι κυρίες και κύριοι, Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος Νέας Αριστεράς, Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας, Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Ιωάννης Βουτσινάς, Πρόεδρος, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα