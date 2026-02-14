Καταγγελίες Προέδρου Μεταξάδας για σοβαρά προβλήματα μετά τις βροχοπτώσεις

Σε δημόσια καταγγελία για την κατάσταση που επικρατεί στη Μεταξάδα μετά τις πρόσφατες παρατεταμένες βροχοπτώσεις προχώρησε ο πρόεδρος της Κοινότητας, Βασίλης Αγγελόπουλος, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους και ελλείψεις σε βασικές υποδομές.

Όπως αναφέρει, στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο χωριό έχουν αποκολληθεί βράχοι από τα πρανή και παραμένουν επικίνδυνα πάνω από το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να γίνεται υπό τον φόβο ατυχήματος. Παράλληλα, επισημαίνει ότι, παρά τις επανειλημμένες αναφορές, δεν πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις για τη συντήρηση και τη θωράκιση του οδικού δικτύου.

Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει επίσης ότι φρεάτια εντός του οικισμού παραμένουν ακαθάριστα, με συνέπεια τα νερά της βροχής να ρέουν ανεξέλεγκτα στους δρόμους, δημιουργώντας κίνδυνο πλημμυρών σε κατοικίες και περιουσίες. Γίνεται αναφορά και σε υπερχείλιση πηγών, ενώ τονίζεται η απουσία αντιπλημμυρικών έργων.

Αναφορικά με την αγροτική οδοποιία, ο πρόεδρος σημειώνει ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα οι αγρότες να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν με ασφάλεια τις καλλιέργειές τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζει την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής.

Ο κ. Αγγελόπουλος κάνει λόγο για διαχρονικά προβλήματα στον δρόμο πρόσβασης προς το χωριό, επισημαίνοντας φθορές, καταπτώσεις και έλλειψη τεχνικών παρεμβάσεων, ενώ υπογραμμίζει ότι η κατάσταση, υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για τους κατοίκους.

Με την ανακοίνωσή του ζητά άμεσα μέτρα, μεταξύ των οποίων καθαρισμό και αποκατάσταση των φρεατίων, παρεμβάσεις στα πρανή και απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων, ουσιαστική συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου, εκπόνηση σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας για τη Μεταξάδα και άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μεταξάδας τονίζει ότι η ασφάλεια των κατοίκων αποτελεί προτεραιότητα και καλεί σε άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

