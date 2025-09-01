Ομοσπονδίες Πελοποννήσου: Τέσσερις προτάσεις προγραμμάτων ΠΕΠ Πελοποννήσου για την στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Ομοσπονδίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναγνωρίζοντας την ανάγκη στήριξης των Υφιστάμενων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σας παραθέτουν προτάσεις για τη δημιουργία νέων Δράσεων ΠΕΠ Πελοποννήσου, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Πρόταση Πρώτη

Ο κύριος στόχος της Δράσης θα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των Υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω επενδύσεων σε τεχνολογικό και ψηφιακό εκσυγχρονισμό, πράσινη μετάβαση, καθώς και στη βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας και της εξωστρέφειάς τους.

Προτεινόμενα βασικά χαρακτηριστικά της Δράσης:

– Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις από την δημοσίευση της Πρόσκλησης, και θα χωρίζονται στις κάτωθι κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

Συνολικός Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης 15.000.000€ Κατηγορία Δικαιούχων Α Επιστήμονες Ελεύθεροι Επαγγελματίες Β Μικρές Επενδύσεις Γ Μεσαίες Επενδύσεις Μεγαλύτερος Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων των 2 τελευταίων κλεισμένων χρήσεων 15.000€ – 100.000€ 15.000€ – 500.000€ 500.000€ έως και 2.000.000€ Διαθέσιμος π/υ Δ.Δ. πρόσκλησης 1.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € Κάτω όριο π/υ επενδυτικού σχεδίου 5.000 € 10.000 € 50.000 € Άνω όριο π/υ επενδυτικού σχεδίου 10.000 € 50.000 € 120.000 € Ποσοστό ενίσχυσης 60% 60% 60%

Ειδική μοριοδότηση: Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές ΔΑΜ, το ποσοστό ενίσχυσης να φτάσει στο 70%.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων να είναι έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα στην Πρόσκληση, πως σε περίπτωση μη απορρόφησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού σε μία από τις τρεις κατηγορίες δικαιούχων, να μεταφερθεί το διαθέσιμο υπόλοιπο κονδυλίων σε αυτή που είχε τις περισσότερες αιτήσεις και έμειναν εκτός λόγω προϋπολογισμού.

Να μην υπάρξει στις βασικές προϋποθέσεις το 1 ΕΜΕ, σε καμία από τις τρεις κατηγορίες. Ή να μπει σαν επιπλέον βαθμολόγηση η δημιουργία 1 ΕΜΕ.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για την περίοδο ενίσχυσης ανά κατηγορία δικαιούχου είναι:

Α. Επιστήμονες – Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩ ΟΡΙΟ EIΔΟΣ 1 ΚΤΙΡΙΑΚΑ Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος 70% ΑΜΕΣΗ 2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ Βελτίωση προσβασιμότητας 70% ΑΜΕΣΗ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Εξοπλισμός Γραφείου ή λοιπός εξοπλισμός 100% ΑΜΕΣΗ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Λογισμικά 100% ΑΜΕΣΗ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πιστοποιήσεις 50% ΑΜΕΣΗ 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σχεδιασμός Προϊόντων/Υπηρεσιών 20% ΑΜΕΣΗ 7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εταιρική Ταυτότητα 20% ΑΜΕΣΗ 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Business Plan 20% ΑΜΕΣΗ 9 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7% των άμεσων δαπανών 7% ΕΜΜΕΣΗ

Β. Μικρές Επενδύσεις ΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩ ΟΡΙΟ EIΔΟΣ 1 ΚΤΙΡΙΑΚΑ Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος, προσβασιμότητα 70% ΑΜΕΣΗ 2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ Βελτίωση προσβασιμότητας 70% ΑΜΕΣΗ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Βασικός ή λοιπός εξοπλισμός 100% ΑΜΕΣΗ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Λογισμικά 100% ΑΜΕΣΗ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πιστοποιήσεις 15% ΑΜΕΣΗ 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σχεδιασμός Προϊόντων/Υπηρεσιών 20% ΑΜΕΣΗ 7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εταιρική Ταυτότητα – Προβολή επιχείρησης – Εκθέσεις 20% ΑΜΕΣΗ 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Business Plan 20% ΑΜΕΣΗ 9 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7% των άμεσων δαπανών 7% ΕΜΜΕΣΗ

Γ. Μεσαίες Επενδύσεις ΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩ ΟΡΙΟ EIΔΟΣ 1 ΚΤΙΡΙΑΚΑ Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος, προσβασιμότητα 70% ΑΜΕΣΗ 2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ Βελτίωση προσβασιμότητας 70% ΑΜΕΣΗ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Βασικός ή λοιπός εξοπλισμός, Εσωτερικά Μεταφορικά μέσα 100% ΑΜΕΣΗ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Λογισμικά 100% ΑΜΕΣΗ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πιστοποιήσεις 10% ΑΜΕΣΗ 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σχεδιασμός Προϊόντων/Υπηρεσιών 20% ΑΜΕΣΗ 7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εταιρική Ταυτότητα – Προβολή επιχείρησης – Εκθέσεις 20% ΑΜΕΣΗ 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Business Plan 20% ΑΜΕΣΗ 9 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7% των άμεσων δαπανών 7% ΕΜΜΕΣΗ

Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της Δράσης για την κατηγορία των Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, να είναι όλοι όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ενδεικτικά ο 69 που αφορά Λογιστές και Νομικούς, ο 71 που περιλαμβάνει Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς κτλ.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της Δράσης για την κατηγορία των κατηγοριών Β Μικρές Επενδύσεις & Γ Μεσαίες Επενδύσεις, να είναι όλες οι δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς, για παράδειγμα ο 47 που αφορά το λιανικό εμπόριο, ο 46 που αφορά χονδρικό εμπόριο, ο 56 που αφορά εστίαση και ο 55 που αφορά καταλύματα. (στις δύο κατηγορίες αυτές να υπάρξει ειδική παράγραφος που θα επιτρέπει στην κατηγορία των Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών να υποβάλουν αίτημα και εδώ, αν έχουν Κύκλο Εργασιών που καλύπτει τις προϋποθέσεις)

Δεν θα είναι επιλέξιμη η δαπάνη ο Φ.Π.Α. όπως σε όλες τις Δράσεις.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών θα ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η ενίσχυση της μικρής επιχειρηματικότητας με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης της Πελοποννήσου.

Θεωρούμε πως μια τέτοια δράση, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη στην επιχειρηματική κοινότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Πρόταση Δεύτερη

Η ταχύτατη εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για άμεση, ασφαλή και απομακρυσμένη πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες, έχουν καταστήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης και ανάπτυξης.

Η επιτυχία της Δράσης «e-Λιανικό», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ κατά την περίοδο 2014–2020, ανέδειξε την ανάγκη στήριξης των μικρών επιχειρήσεων – και κυρίως του λιανικού εμπορίου – προς την ψηφιακή αναβάθμιση, μέσω επιδοτούμενων επενδύσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων και άλλων ψηφιακών εργαλείων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προτείνουμε την προκήρυξη αντίστοιχης δράσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021–2027, με τίτλο ενδεικτικά:

“Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜμΕ Πελοποννήσου”

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά της δράσης:

Δυνητικοί δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη Χονδρική και Λιανική πώληση (ΚΑΔ 46 και 47) και άλλους συναφείς κλάδους, που διατηρούν φυσικό κατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επιλέξιμες δαπάνες: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) ή αναβάθμιση υπάρχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), σε ποσοστό έως 50% του προτεινομένου επενδυτικού σχεδίου. (Υποχρεωτική Δαπάνη) Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη του e-commerce (π.χ. POS, barcode scanners, laptops/tablets), σε ποσοστό έως 30% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Δαπάνες για ψηφιακή προβολή και διαφήμιση (Google Ads, social media, SEO), σε ποσοστό έως 20% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Λογισμικά τιμολόγησης, CRM, ERP, σε ποσοστό έως 20% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Επιμόρφωση δυνητικών δικαιούχων σε e-shop και marketing, σε ποσοστό έως 15% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Υπηρεσίες συμβούλων, σε ποσοστό έως 10% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Ποσοστό επιδότησης: 100% ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: Από 5.000€ έως 10.000€

Διάρκεια υλοποίησης: Έως 12 μήνες από την ένταξη της επιχείρησης στη δράση

Ειδική μοριοδότηση: Επιχειρήσεις στις περιοχές ΔΑΜ και γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Αναμενόμενα Οφέλη:

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δημιουργία νέων καναλιών πωλήσεων και ψηφιακής εξωστρέφειας

Διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων

Η ένταξη μιας τέτοιας δράσης στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της Περιφέρειάς μας, θα λειτουργήσει καταλυτικά για την περαιτέρω ψηφιακή ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και τη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τρίτη Πρόταση

Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προτείνουμε τη δημιουργία στοχευμένης Δράσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021–2027, με αντικείμενο την κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων σε Υφιστάμενες Επιχειρήσεις.

Η διαρκής τεχνολογική εξέλιξη, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και οι επιταγές της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των ΜμΕ.

Σκοπός της προτεινόμενης δράσης:

Η υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, στην κατάρτιση του προσωπικού τους με στόχο:

Τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Τη μετάβαση σε πράσινες πρακτικές

Την αναβάθμιση τεχνικών, διοικητικών και εμπορικών γνώσεων

Τη συμμόρφωση με νέες κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. ESG, ISO, ασφάλεια τροφίμων, ενεργειακή διαχείριση κ.λπ.)

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά της δράσης:

Δυνητικοί δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ειδικότητας

Τύπος δράσης:

Προγράμματα θεωρητικής ή μικτής (θεωρίας + πρακτικής) κατάρτισης

Συνοδευτικές υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων (όπου είναι εφικτό)

Θεματικοί άξονες κατάρτισης:

Ψηφιακές δεξιότητες (βασικές & προχωρημένες)

Πράσινες δεξιότητες (κυκλική οικονομία, εξοικονόμηση ενέργειας, περιβαλλοντική διαχείριση)

Εξυπηρέτηση πελατών, εξωστρέφεια, εξαγωγές

Τεχνικές δεξιότητες ανά κλάδο (π.χ. αγροδιατροφή, τουρισμός, μεταποίηση)

Logistics

Τρόπος υλοποίησης:

Σε συνεργασία με πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης

Δυνατότητα επιλογής θεματικών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις

Επιδότηση του κόστους κατάρτισης και παροχή εκπαιδευτικού επιδόματος στους εργαζόμενους

Ενδεικτικό ύψος επιχορήγησης:

Έως 100% του κόστους κατάρτισης

Εκπαιδευτικό επίδομα έως 5 €/ώρα ανά ωφελούμενο

Μηχανισμός παρακολούθησης:

Καταγραφή δεξιοτήτων πριν και μετά την κατάρτιση

Προαιρετική πιστοποίηση

Αξιολόγηση επιχειρησιακού οφέλους

Οφέλη για την Περιφέρεια:

Αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με βάση τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αντιμετώπιση του brain drain μέσω ενδυνάμωσης των εργαζομένων

Σύνδεση της δια βίου μάθησης με την περιφερειακή ανάπτυξη

Μια τέτοια δράση μπορεί να αποτελέσει μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και να δημιουργήσει τις βάσεις για ένα πιο σύγχρονο, ανταγωνιστικό και χωρίς αποκλεισμούς παραγωγικό μοντέλο στην Πελοπόννησο.

Τέταρτη Πρόταση

Η παρούσα πρόταση αφορά στην υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενων θέσεων εργασίας μέσω ΠΕΠ Πελοποννήσου για την πρόσληψη νέου προσωπικού, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η Δράση θα έχει στόχο στην μείωση της ανεργίας, με έμφαση στις γυναίκες και τους μακροχρόνια ανέργους, και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Πελοποννήσου, μέσω της επιδότησης του μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη προσωπικού.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Υφιστάμενες Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού τους τελευταίους 6 μήνες

Ποσοστό και Διάρκεια Επιδότησης:

Επιχορήγηση έως 80% του μισθολογικού κόστους για τη γενική κατηγορία και 100% για τις γυναίκες και τους μακροχρόνια άνεργους

Μέγιστη διάρκεια επιδότησης: 12 μήνες

Υποχρέωση διατήρησης της θέσης για επιπλέον 3 μήνες χωρίς επιδότηση

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δράσης: 15.000.000€

Αναμενόμενα Αποτελέσματα: