Μπαράζ καταγγελιών στην εφορία από τέως συζύγους, συνεταίρους και ανταγωνιστές – Σε ποιες περιπτώσεις ξεκινά έρευνα

«Την πόρτα» της ΑΑΔΕ και του ΥΠΟΙΚ χτυπούν ολοένα περισσότεροι πολίτες ούτως ώστε να υποβάλλουν ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για ανθρώπους και υποθέσεις που γνωρίζουν «εκ των έσω».
Πρώην σύζυγοι, παλιοί συνέταιροι, ανταγωνιστές και δυσαρεστημένοι πελάτες τροφοδοτούν την ΑΑΔΕ και το ΥΠΟΙΚ με υλικό για ελέγχους σε πρόσωπα υψηλού πλούτου, «πλημμυρίζοντας» με καταγγελίες την ειδική πλατφόρμα της Εφορίας η οποία εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023 από την τότε ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και της φορολογικής Αρχής.
Μέσω αυτής, δίνεται η ευκαιρία σε πολίτες με άμεση γνώση των παρατυπιών να προχωρήσουν σε καταγγελίες παρέχοντας πληροφορίες οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν δυσεύρετες για τους παραδοσιακούς ελέγχους και ασαφείς. Το αποτέλεσμα είναι πλέον η ΑΑΔΕ να είναι σε θέση, και να διεξάγει ήδη, ένα σαφάρι ελέγχων που απλώνονται από βίλες και πολυτελή αυτοκίνητα μέχρι τραπεζικούς λογαριασμούς και offshore διαδρομές χρήματος, καθώς ο αριθμός των καταγγελιών στην πλατφόρμα έχει ξεπεράσει τις 60.000.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ