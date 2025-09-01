Μπαράζ καταγγελιών στην εφορία από τέως συζύγους, συνεταίρους και ανταγωνιστές – Σε ποιες περιπτώσεις ξεκινά έρευνα

«Την πόρτα» της ΑΑΔΕ και του ΥΠΟΙΚ χτυπούν ολοένα περισσότεροι πολίτες ούτως ώστε να υποβάλλουν ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για ανθρώπους και υποθέσεις που γνωρίζουν «εκ των έσω».

Πρώην σύζυγοι, παλιοί συνέταιροι, ανταγωνιστές και δυσαρεστημένοι πελάτες τροφοδοτούν την ΑΑΔΕ και το ΥΠΟΙΚ με υλικό για ελέγχους σε πρόσωπα υψηλού πλούτου, «πλημμυρίζοντας» με καταγγελίες την ειδική πλατφόρμα της Εφορίας η οποία εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023 από την τότε ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και της φορολογικής Αρχής.