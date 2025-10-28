ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατομμυρίων ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από την κακοκαιρία Daniel

Στην καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ενισχύσεις «De Minimis» του τομέα της ενίσχυσης ζωοτροφών και του τομέα των φερτών υλικών, λόγω της κακοκαιρίας Daniel, προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ τη Δευτέρα (27.10.2025).

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) εκταμίευσε, μεταξύ άλλων, τη Δευτέρα 44.726.678 ευρώ σε 39.820 δικαιούχους για ενίσχυση ζωοτροφών De Minimis, λόγω ευλογιάς και πανώλης.