Ενημερωτική ημερίδα του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού και Περιφέρειας για το ελαιόλαδο

Ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας προσκαλεί τους παραγωγούς και τους ενδιαφερόμενους σε μια σημαντική ενημερωτική συνάντηση, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης και ασφαλούς καλλιέργειας της ελιάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη, με επίκεντρο το ελαιόλαδο, απαλλαγμένο από ορυκτέλαια, αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης του δάκου και του γλοιοσπόριου χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -* ΚΑΛΕΣΜΑ

Ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού & Περιφέρειας διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 6:30 μμ στις αποθήκες του συνεταιρισμού στο χανδρινού, με θέμα ελαιόλαδο απαλλαγμένο από ορυκτέλαια, δάκος, γλοιοσπόριο, σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπιση χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών.