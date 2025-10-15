Όραμα, πίστη και δημιουργία: Οι αρχές που κρατούν “ζωντανή” τη Θύελλα Πατρών

Η Θύελλα Πατρών αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους της Αχαΐας, με μακρά διαδρομή και σταθερή παρουσία στα ποδοσφαιρικά δρώμενα. Πίσω όμως από κάθε επιτυχία ή δυσκολία, κρύβεται η καθημερινή προσπάθεια ανθρώπων που αγαπούν το ποδόσφαιρο και υπηρετούν τον σύλλογο με συνέπεια και όραμα.

Ο Χρήστος Σωτηρόπουλος, μέλος της διοίκησης, μιλά στο BEST-TV.GR για τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον σύλλογο, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομάδες της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, αλλά και για τη σημασία της ανανέωσης, της οργάνωσης και της ψηφιακής παρουσίας σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται συνεχώς, αναδεικνύοντας με απλά λόγια τη φιλοσοφία μιας ομάδας που επιμένει να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και στους ανθρώπους της.

Η προσπάθεια ενός συλλόγου εξελίσσεται και εκτός αγωνιστικών χώρων. Σε ένα πρωτάθλημα που είναι ναι μεν ερασιτεχνικό, αλλά με επαγγελματικές απαιτήσεις και μάλιστα σε μια εποχή που τα οικονομικά είναι στενά. Πώς μπορεί λοιπόν ένα σωματείο να ανταπεξέλθει;

«Δυστυχώς για τις ομάδες της Γ εθνικής το οικονομικό βάρος είναι δυσβάσταχτο. Στηριζόμαστε στην « τρέλα» κάποιων ανθρώπων για την ομάδα. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και τα έσοδα των ομάδων μηδαμινά. Δυστυχώς είναι ένα πρωτάθλημα που «παίρνουν» όλοι ( διαιτητές , παρατηρητές , προπονητές , ποδοσφαιριστές κλπ) , εκτός από τις ομάδες που έχουν μόνο έξοδα.»

Η στήριξη της Πολιτείας μέχρι που φθάνει;

«Η Πολιτεία θα πρέπει μέσω της φορολογίας του στοιχήματος να αυξήσει την επιχορήγηση τω ομάδων της Γ εθνικής από το οποίο αναδεικνύονται νέοι Έλληνες ποδοσφαιριστές και διαιτητές που τα επόμενα χρόνια θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της super league 1και την εθνική ομάδα. Δυστυχώς εάν δεν προσεχθεί άμεσα η Γ εθνική θα συνεχιστεί το φαινόμενο να βλέπουμε αθρόα έλευση ξένων ποδοσφαιριστών στο ελληνικό ποδόσφαιρο , αμφιβόλου ποιότητας. Αρά η πολιτεία μέσω του υπουργείου αθλητισμού πρέπει να σκύψει πραγματικά το κεφάλι πάνω στο δίκαιο αίτημα των ομάδων της Γ εθνικής για να αύξησή το ποσοστό από την φορολογία του στοιχήματος.»

Ποια είναι τα «αγκάθια» που επιμένουν;

«Πέρα από το οικονομικό, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι οι αγωνιστικοί χώροι. Θα Πρέπει να βελτιωθούν αισθητά τα γήπεδα αλλά και οι υπόλοιποι χώροι εάν θέλουμε να αναβαθμιστεί το « προϊόν.»

Κάνατε ένα πολύ μοντέρνο εγχείρημα βάζοντας την ομάδα στην ψηφιακή εποχή. Πώς πάρθηκε η απόφαση;

«Η ομάδα μας προσπαθεί να εναρμονιστεί με τις ανάγκες της εποχής μας. Θέλουμε η βάση του συλλόγου που είναι οι ακαδημίες και οι φίλαθλοί μας να έχουν άμεση και έγκαιρη ενημέρωση τόσο για τα νέα όσο και για όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας».

Ποιες είναι οι βλέψεις πίσω από τη σημαντική αυτή κίνηση;

«Η Θύελλα, πέρα από την πρώτη ομάδα που αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική, έχει στον οργανισμό της των Απόλλων Εγλυκάδος που συμμετέχει στην Α κατηγορία της ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ με μέσο όρο ηλικίας 16,5 ετών αλλά και εκατοντάδες άλλους αθλητές στα τμήματα υποδομής. Άρα η άμεση ενημέρωση είναι απαραίτητη για την έγκαιρη ενημέρωση των προγραμμάτων και των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους. Πέρα από αυτούς υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που ακολουθούν τον σύλλογο και θέλουν να μαθαίνουν νέα του.»

Πού έχει τοποθετηθεί φέτος ο πήχης; Ποιες είναι οι στοχεύσεις σας;

«Βασικός στόχος της ομάδας μας είναι η παραμονή μας στην κατηγορία. Θέλουμε η ομάδα που αποτελείται από νεαρούς ποδοσφαιριστές να παραμείνει στην κατηγορία και δίνοντας βάρος στην εντοπιότητα και στην αξιοποίηση των ταλαντούχων Αχαιών ποδοσφαιριστών να βελτιώνεται και να εξελίσσετε.

Από εκεί και πέρα σε λίγο καιρό τελειώνουν και τα έργα στο αθλητικό μας κέντρο και ο σύλλογός μας θα έχει στην διάθεσή των αθλητών 6 γήπεδα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν δύο δρόμοι: ή «αγοράζεις» παίκτες και φτιάχνεις ομάδα ή «δημιουργείς» ποδοσφαιριστές. Εμείς έχουμε διαλέξει το δεύτερο δρόμο, που αν και είναι ο πιο δύσκολος, είναι ο ασφαλέστερος.»

Σ. Τριάντου