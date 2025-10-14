1ος Δρομικός Αγώνας «THIREA RUN» – Χρήστος Λαμπρόπουλος: «Μια γιορτή αθλητισμού και έμπνευσης στη Βόρεια Κυνουρία»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 ο 1ος Δρομικός Αγώνας «THIREA RUN», αφιερωμένος στη Μάχη της Θυρέας (546 π.Χ.), που διοργάνωσε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

Η διοργάνωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή συνάντηση αθλητισμού και τοπικής εξωστρέφειας, συγκεντρώνοντας πλήθος συμμετεχόντων κάθε ηλικίας.

Η εκκίνηση δόθηκε στο κέντρο του Άστρους, με δρομείς να διανύουν μια όμορφη διαδρομή μέσα από το φυσικό και ιστορικό τοπίο της περιοχής, συνδυάζοντας άθληση και πολιτισμό σε μια μοναδική εμπειρία.

Στην εκδήλωση των βραβεύσεων παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές και όλους τους συμμετέχοντες, τονίζοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που «ενώνουν τον αθλητισμό με την ιστορία και την τοπική ταυτότητα».

Συντονισμός – Τεχνικός Σύμβουλος: Κοιν.Σ.Επ Α Χώρα Νάμου.