Ως το τέλος του Αυγούστου τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γυρίσει σελίδα η αγροτική πολιτική στη χώρα, δήλωσε στο ΕΡΤNews ο γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα χρήματα θα επιστραφούν καθώς και ότι έως το τέλος του Αυγούστου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας που διενεργείται. Θα δούμε τα πρώτα ονόματα που έλαβαν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται, είπε χαρακτηριστικά.

Οι έλεγχοι δεν εστιάζουν μόνον στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά έχουν εντατικοποιηθεί σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των επιδοτήσεων του υπουργείου με αποστολή κλιμακίων σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε ο κος Πρωτοψάλτης.

«H πολιτική βούληση είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Δηλαδή το μαχαίρι στο κόκκαλο. Θα υπάρξει κάθαρση, θα υπάρξει διαφάνεια και θα τελειώσουμε με τα κακώς κείμενα. Θα τα διορθώσουμε έτσι ώστε να πάμε μπροστά και να έχουμε έναν πρωτογενή τομέα βιώσιμο, δυνατό και κυρίως γεμάτο διαφάνεια», είπε ο κ. Πρωτοψάλτης.

