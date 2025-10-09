Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 1o Διεθνές Συνέδριο «Φυσικοθεραπεία 2025: Επαναπροσδιορίζοντας τα Όρια – Από τη Νεογνική στην Τρίτη Ηλικία»

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει το 1o Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Φυσικοθεραπεία 2025: Επαναπροσδιορίζοντας τα Όρια – Από τη Νεογνική στην Τρίτη Ηλικία». Η ανοδική πορεία της βάσης του Τμήματος από το έτος ίδρυσής του και το πλήθος των φοιτητών/τριών που επιλέγουν για τις σπουδές τους το Τμήμα, αποτελούν την ηχηρή απόδειξη των υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών, στόχων και αρχών του Τμήματος.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί δια ζώσης από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 στη Σπάρτη και σηματοδοτεί την πρώτη διεθνή επιστημονική διοργάνωση που υλοποιούμε με στόχο την ανάδειξη της σύγχρονης φυσικοθεραπευτικής επιστήμης στο πλήρες φάσμα της ανθρώπινης ζωής.

Απευθύνεται στην Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Κοινότητα, σε φορείς και επαγγελματίες της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας και εν γένει των Επιστημών Υγείας, σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς, προπτυχιακούς φοιτητές και στο ευρύτερο κοινό.

Θα δοθούν διαλέξεις από διακεκριμένους εισηγητές-ομιλητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό και θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές:

Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία: Από τη Βασική Έρευνα στην Κλινική Εφαρμογή

Νεογνολογική Φυσικοθεραπεία

Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία: Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Καινοτομίες

Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Πρόληψη Τραυματισμών

Συμπληρωματικές Προσεγγίσεις στη Φυσικοθεραπεία

Γηριατρική και Φυσικοθεραπεία

Τεχνολογικές καινοτομίες στις Επιστήμες Υγείας

Καρδιαγγειακή Φυσικοθεραπεία

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Θα είναι τιμή και χαρά μας να παρακολουθήσετε τις εργασίες του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Έδρα Τμήματος Φυσικοθεραπείας-Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

(Ευστ. & Σταμ. Βαλιώτη και Πλαταιών-Σπάρτη)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο, την εγγραφή, τις θεματικές ενότητες και τις οδηγίες για την υποβολή εργασιών μπορείτε να επισκεφτείτε το σύνδεσμο του Συνεδρίου, https://physioconf.uop.gr/

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος του Συνεδρίου και Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Καθηγήτρια Μαρία Τσιρώνη

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Μαρία Κυριακίδου Γεώργιος Παπαγιάννης

Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρος Καθηγητής