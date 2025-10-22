Πάντειο και Δήμος Σπάρτης ενώνουν δυνάμεις για μια πιο δίκαιη κοινωνική πολιτική

Η ενίσχυση του πλαισίου κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Σπάρτης, καθώς και δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας που εκπονεί το Πάντειο Πανεπιστήμιο, οι κεντρικοί άξονες της οποίας αποτέλεσαν το θέμα σύσκεψης μεταξύ της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου και του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Δ.Ε. Μυστρά, κ. Θεοφάνη Λάζαρη.

Στη σύσκεψη, που έγινε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν ο Επίκουρος Καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημίου, κ. Νικόλαος Κουραχάνης, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λακωνίας, κ. Αναστασία Οικονομοπούλου, η Κοινωνική Λειτουργός της Π.Ε. Λακωνίας, κ. Γραμματική Λιόντη, η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Λακωνίας, κ. Βούλα Κοκκορού, καθώς και μέλη του επιστημονικού προσωπικού της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης.

Της σύσκεψης είχε προηγηθεί η διεξαγωγή έρευνας, από φοιτητές και καθηγητές του Παντείου, με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης (ερωτηματολογίου) σε ωφελούμενους του ΚΕΑ, μέλη του ΚΑΠΗ, της κοινότητας Ρομά, καθώς και δια ζώσης συνεντεύξεις στους ωφελούμενους του Προγράμματος Στέγαση & Εργασία, με στόχο την καταγραφή των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.