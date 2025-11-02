Παράταση για τα θερμοκήπια ζητά η ΕΘΕΑΣ: «Δεν προλαβαίνουμε – δώστε χρόνο έως το τέλος Νοεμβρίου»

Η ΕΘΕΑΣ απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητώντας παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Παρέμβαση Π3-73-2.9 «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής». Όπως τονίζει, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τους φακέλους τους λόγω αντικειμενικών εμποδίων και χρειάζεται μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Στην επιστολή επισημαίνονται σοβαρές καθυστερήσεις στις ΔΑΟΚ, όπου το αυξημένο φορτίο από τους ελέγχους πληρωμών στα σχέδια βελτίωσης του ΠΑΑ 2014-2022 και από την αξιολόγηση των αιτήσεων των Νέων Γεωργών, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση, οδηγεί σε βραδύτητα στην έκδοση απαραίτητων βεβαιώσεων. Αναφέρονται ενδεικτικά οι άδειες και βεβαιώσεις λειτουργίας υφιστάμενων θερμοκηπίων, οι θεωρήσεις συγκριτικών πινάκων λειτουργικότητας και προδιαγραφών, αλλά και άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη.

Παράλληλα, η ΕΘΕΑΣ κάνει λόγο για αυξημένη γραφειοκρατία στη συλλογή εγγράφων από δημόσιες υπηρεσίες, προμηθευτές, κατασκευαστές και λοιπούς εμπλεκόμενους, η οποία επιβαρύνει επιπλέον τα χρονοδιαγράμματα. Την εικόνα δυσκολεύουν και οι καθυστερήσεις στα συμβολαιογραφικά γραφεία, όπου –λόγω φόρτου– καθυστερούν η έκδοση συμβολαίων και μισθωτηρίων, με άμεσες επιπτώσεις στην ωρίμανση των φακέλων.

«Ύστερα από ενημέρωση μελών μας παραγωγών για την καταληκτική ημερομηνία της Π3-73-2.9, διαπιστώνουμε ότι οι σημαντικές καθυστερήσεις καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή, ζητώντας παράταση της προθεσμίας πέραν της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2025 και συγκεκριμένα έως το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συμμετοχή όλων. Η Ένωση δηλώνει διαθέσιμη για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, εκφράζοντας την προσδοκία για άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο.

ΠΗΓΗ www.gargalianoionline.gr