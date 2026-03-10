ΠΑΣΟΚ: Άρχισαν τα όργανα μετά την ανακοίνωση του δεύτερου κύματος διεύρυνσης με Βαγγέλη Κορακάκη και Θεοδόση Πελεγρίνη

Τελευταία Νέα
Δεν είχε καν στεγνώσει το μελάνι στο χαρτί της ανακοίνωσης των νέων προσώπων στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, όταν «άρχισαν τα όργανα» για τουλάχιστον δύο από τα πλέον ηχηρά ονόματα. Ο μεν πρώτος, Βαγγέλης Κορακάκης, διέψευσε την συμμετοχή του στην Επιτροπή της Χαριλάου Τρικούπη, για τον δε δεύτερο, Θεοδόση Πελεγρίνη, υπήρξαν εσωκομματικές αντιδράσεις.

Με δήλωσή του στο 902.gr, το κομματικό μέσο του ΚΚΕ, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, Βαγγέλης Κορακάκης, υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο ίδιος υποστηρίζει το κόμμα του Δημήτρη Κουτσούμπα και πως η ανταπόκρισή του στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ είχε να κάνει με το μπουζούκι που θεώρησε ότι θα έπαιζε σε κάποια εκδήλωση του κομματος.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο γνωστός μουσικός, υποστήριξε ότι η παρεξήγηση προκλήθηκε μετά από μία σύντομη συζήτηση με γνωστό από τον χώρο του, κατά την οποία ο ίδιος έμεινε με την εντύπωση ότι επρόκειτο απλώς να συμμετάσχει μουσικά σε κάποιο event του ΠΑΣΟΚ, αλλά μετά είδε αναρτήσεις που τον εμφάνιζαν ως υποστηρικτή του κόμματος, κάτι που δεν ισχύει.

