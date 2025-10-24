“Καμπανάκι” και από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το ασφαλιστικό – Δημογραφικός κίνδυνος από το αναδιανεμητικό σύστημα

Δημογραφικούς κινδύνους στο ασφαλιστικό από την έλλειψη συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης που θα μπορούσαν να απορροφήσουν τους μελλοντικούς κραδασμούς του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος, διαβλέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στην ετήσια έκθεσή του για τα πεπραγμένα του 2024 στα δημόσια οικονομικά του κράτους, χτυπά άλλο ένα καμπανάκι για την ανάγκη διασφάλισης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος καθώς η εξάρτησή του κατά 95% από τον πρώτο πυλώνα (δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα) ενέχει κινδύνους για τη βιωσιμότητά του, από την διόγκωση των δαπανών.

Για να μετριαστούν οι κίνδυνοι το Ελεγκτικό Συνέδριο συστήνει την περαιτέρω ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων και της ιδιωτικής ασφάλισης ως δυο συμπληρωματικών πυλώνων του ασφαλιστικού που θα μπορούσαν να απορροφήσουν τους μελλοντικούς κραδασμούς του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος.

