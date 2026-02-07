Τελευταία Νέα
Σάββατο
7
Φεβρουάριος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πένθος: Μελέτη αποκαλύπτει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να διαχειριστούμε την απώλεια

Μετά από την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, αυτό που θα ανακουφίσει τον πόνο είναι να μιλήσουμε σε κάποιον. Οι φίλοι σίγουρα θα βοηθήσουν στο να νιώσουμε καλύτερα, αλλά αυτό που πραγματικά θα καταπραΰνει το πένθος και την κατάθλιψη είναι η ψυχοθεραπεία.

Αυτό συμπέρανε νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine, αποδεικνύοντας ότι ένας ειδικός μπορεί να βοηθήσει τους πενθούντες να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους και να μειώσουν τα συμπτώματα παρατεταμένου ή «περίπλοκου» πένθους.

«Το παρατεταμένο πένθος, το οποίο παλαιότερα περιγραφόταν στη βιβλιογραφία και ως περίπλοκο πένθος, χαρακτηρίζεται από έντονο, επίμονο και εξουθενωτικό πόνο που διαρκεί περισσότερο από αυτό που συνήθως αναμένεται μετά την απώλεια», έγραψαν οι ερευνητές. «Σε όλες τις μελέτες, διαπιστώσαμε θετική επίδραση της ψυχοθεραπείας στα συμπτώματα της διαταραχής πένθους» σημείωσαν.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

