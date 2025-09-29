Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα περυσινά επίπεδα οι τιμές

Κοντά στα περυσινά επίπεδα διαμορφώνεται – με τα σημερινά δεδομένα των διεθνών τιμών – η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου στην αγορά θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου.

Η τιμή εκκίνησης σύμφωνα με την αγορά εκτιμάται στο 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο έναντι 1,1 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο το τελικό μέγεθος θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου το επόμενο 15θήμερο, μέχρι την έναρξη της διάθεσης του καυσίμου. Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στη ΔΕΘ, θα ισχύσει η μείωση του ΦΠΑ κατά 30 % σε επιπλέον 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, εξέλιξη που για το πετρέλαιο θέρμανσης συνεπάγεται μείωση της τιμής κατά 7 περίπου λεπτά το λίτρο.

