Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της

Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Επιχειρησιακό Επιτελείο των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Κάποια από αυτά καταρρίφθηκαν, όπως μεταδίδει το Reuters.Η Πολωνία κινητοποίησε τόσο τις δικές της όσο και τις αεροπορικές άμυνες του ΝΑΤΟ για να καταρρίψει drones στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η Βαρσοβία εμπλέκεται στον πόλεμο.

«Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίθεσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία που στόχευε σημεία στην Ουκρανία, ο εναέριος χώρος μας παραβιάστηκε επανειλημμένα από drones», αναφέρει η ανακοίνωση, του πολωνικού στρατού «Κατόπιν εντολής του Επιτελάρχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν όπλα και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού των καταρριφθέντων στόχων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ