Πώς η ντομάτα «γέννησε» την πατάτα πριν από 9 εκατ. χρόνια – Η εξελικτική αλήθεια που αλλάζει τα πάντα

Η νέα μελέτη, όμως, που χρησιμοποιεί σύγχρονες γενετικές τεχνικές και δεδομένα ολόκληρου του γονιδιώματος, προσφέρει μια πιο ακριβή εικόνα για την σχέση ανάμεσα στα δυο αγαπημένα φυτά.

Η πατάτα και η ντομάτα είναι δύο από τα πιο δημοφιλή και σημαντικά φυτά στη γεωργία και τη διατροφή σε όλο τον κόσμο. Παρότι τα θεωρούμε εντελώς ξεχωριστά είδη, μια πρόσφατη γενετική μελέτη αποκάλυψε μια απίστευτη και συναρπαστική αλήθεια: η πατάτα, όπως την ξέρουμε σήμερα, εξελίχθηκε από τη ντομάτα πριν από περίπου 9 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό το γεγονός όχι μόνο φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν αυτά τα φυτά, αλλά προσφέρει επίσης πολύτιμες πληροφορίες για την βιοποικιλότητα και την προσαρμοστικότητα της φύσης σε αλλαγές στο περιβάλλον.

Τόσο η ντομάτα όσο και η πατάτα ανήκουν στην οικογένεια των στρυχνοειδών (Solanaceae), μια οικογένεια φυτών που περιλαμβάνει και άλλα γνωστά λαχανικά και φρούτα όπως η μελιτζάνα και οι πιπεριές. Η κοινή αυτή οικογένεια σημαίνει ότι οι δύο αυτές καλλιέργειες μοιράζονται κάποιους κοινούς προγόνους σε κάποια απομακρυσμένη περίοδο της εξέλιξής τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ