Σύκο: Καλύτερη η φετινή παραγωγή, μεγάλος αντίπαλος οι βροχοπτώσεις

Ξεκίνησε η συγκομιδή των σύκων, με θετικά μηνύματα από άποψη παραγωγής, καθώς η φετινή εικόνα φαίνεται να είναι καλύτερη σε σύγκριση με την αποκαρδιωτική περσινή περίοδο. Ο μεγαλύτερος «αντίπαλος» αυτή την εποχή είναι οι βροχοπτώσεις, οι οποίες μπορούν να υποβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα του καρπού και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις αποξήρανσης.

Η συγκομιδή προορίζεται τόσο για βιομηχανική επεξεργασία όσο και για κατανάλωση ως νωπό προϊόν. Παρότι η ζήτηση για το σύκο αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο, ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είναι η έλλειψη εργατών γης, καθώς η καλλιέργεια και η συγκομιδή του απαιτούν χειρωνακτική εργασία.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Στολίδη, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταξιάρχη Ευβοίας, η φετινή παραγωγή είναι εμφανώς βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι που οι αποδόσεις ήταν αισθητά μειωμένες. Ήδη, σε πολλά κτήματα έχει ξεκινήσει η συγκομιδή και η ποιότητα των καρπών κρίνεται ικανοποιητική, αν και οι πρόσφατες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ορισμένες απώλειες, ευτυχώς περιορισμένες.

Ο κ. Στολίδης τονίζει ότι οι καιρικές συνθήκες, και ιδίως η βροχή, μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα ή ακόμα και να καταστρέψουν μεγάλο μέρος της παραγωγής. Στην ευρύτερη περιοχή, καλλιεργούνται περίπου 12.500 στρέμματα συκιάς, με συμμετοχή και νέων αγροτών, που επενδύουν σε αυτή την καλλιέργεια.

Οι αντιξοότητες, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στις καιρικές προκλήσεις. Όπως σημειώνει ο κ. Στολίδης, οι καλλιέργειες πλήττονται και από εντομολογικές προσβολές, αλλά και από επιθέσεις αγριόχοιρων, που προκαλούν σοβαρές ζημιές. Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους κινδύνους, θεωρεί αναγκαίο να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της παραγωγής.

Η παραδοσιακή καλλιέργεια του σύκου στην περιοχή, όπως και σε πολλές άλλες της χώρας, παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, ενώ η ζήτηση από το εξωτερικό διαρκώς αυξάνεται. «Η καλλιέργεια της συκιάς είναι, κατά κύριο λόγο, οικογενειακή και μπορεί να αποφέρει σημαντικό εισόδημα ακόμη και με μικρό γεωργικό κλήρο», εξηγεί ο κ. Στολίδης.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ο ίδιος επισημαίνει ότι πέρυσι η α’ κατηγορία πωλήθηκε προς 6,30 ευρώ/κιλό, ενώ η β’ κατηγορία προς 5,20 ευρώ, με μέση στρεμματική απόδοση τα 300 κιλά. Το κόστος παραγωγής ξεπερνά τα 2,50 ευρώ/κιλό, με το 70% αυτού να αφορά εργατικά, κυρίως για τη συγκομιδή.

Κλείνοντας, ο κ. Στολίδης αναφέρεται στον Συνεταιρισμό Ταξιάρχη, ο οποίος αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την τοπική κοινωνία, προβάλλοντας την ταυτότητα και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. «Ο συνεταιρισμός αριθμεί περίπου 100 μέλη και συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό άλλων παραγωγών. Από τους περίπου 3.000 τόνους, που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή, διακινεί περίπου 700 τόνους εξαιρετικής ποιότητας, γεγονός που εξηγεί την αυξημένη ζήτηση», υπογραμμίζει.

Να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς οδήγησε στη δημιουργία νέων προϊόντων, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της περιοχής.

Οψιμότερη η συγκομιδή στην Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα, η συγκομιδή των σύκων αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 15 Αυγούστου και, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα ολοκληρωθεί έως τις 20-25 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον παραγωγό Γιώργο Αγγελόπουλο, διευθυντή του Συνεταιρισμού ΣΥΚΙΚΗ, η φετινή χρονιά φαίνεται πιο αποδοτική σε σχέση με την προηγούμενη. Στα μέρη του καλλιεργείται, κυρίως, η τοπική ποικιλία «Τσαπέλα Καλαμών».

Ο κ. Αγγελόπουλος εκφράζει ανησυχίες για την επάρκεια εργατικών χεριών, η οποία κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη αυτή την περίοδο. Παρά τις δυσκολίες, στόχος του συνεταιρισμού είναι να συγκομιστούν όλα τα σύκα, καθώς το προϊόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τόπο και πρέπει να ενισχυθεί τόσο από την πολιτεία όσο και από τους ίδιους τους παραγωγούς. Το σύκο αποτελεί ένα «διαβατήριο» για την προβολή της τοπικής ταυτότητας στο εξωτερικό. Αναφερόμενος στις εξαγωγές, ο κ. Αγγελόπουλος εμφανίζεται προβληματισμένος για τους δασμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ, ωστόσο εκτιμά ότι δεν θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές αγορές, όπως ο Καναδάς και άλλες χώρες. Στο θέμα των τιμών, γίνεται προσπάθεια ώστε αυτές να διατηρηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα, δίνοντας αξία στον παραγωγό.

