Πώς και πότε θα διανέμονται τα bonus στους δημοσίους υπαλλήλους για την επίτευξη οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης

Η κυβέρνηση πατάει «γκάζι» στο «Ελλάδα 2.0» για να προλάβει τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης στο τέλος του 2026 και, μαζί, ξεμπλοκάρει και το σύστημα πρόσθετων ανταμοιβών για όσους δημόσιους υπάλληλους «τρέχουν» τα έργα.

Με την ΚΥΑ 131880 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β’ 4153/30.07.2025) ενεργοποιείται η καταβολή bonus σε δημοσίους υπαλλήλους για το έτος αναφοράς 2024, με ρητή πρόβλεψη ότι πρόκειται για «νέα διοικητική διαδικασία» που πρέπει να καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – Μίτος, αποσαφηνίζοντας τα βήματα και τις προθεσμίες, ώστε τα χρήματα να φτάσουν σε όσους έκλεισαν ορόσημα που συνδέονται με αίτημα πληρωμής προς την Κομισιόν.

