Κατώτατος Μισθός: Ερχονται αυξήσεις από τον Μάρτιο του 2026 με στόχο τα €950 το 2027

Βγαίνει στο προσκήνιο η πιθανή αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026, με το βασικό σενάριο να προβλέπει τιμή τουλάχιστον στα 915 €. Πρόκειται για πρώτη αύξηση μετά από καιρό, που έρχεται να καλύψει σημαντικό κομμάτι του στόχου των 950 € έως το 2027.

Πώς θα δοθεί η αύξηση

Τα 35 € πρώτα αναμένονται να δοθούν τον Μάρτιο του 2026, και τα υπόλοιπα 35 € τον Μάρτιο του 2027, έως ότου φτάσουμε στον τελικό στόχο. Έτσι, θα υπάρξει μια σταδιακή, αλλά ουσιαστική αναπροσαρμογή.

Σενάρια με μεγαλύτερη αύξηση

Υπάρχει ανοιχτός και ο δίαυλος για αύξηση έως 50 €, γεγονός που θα ανεβάσει τον κατώτατο στο 930 €. Σε αυτή την περίπτωση, συνολικά έως το 2027, θα μπορούσε να ξεπεραστεί και το επίπεδο των 950 €, πιθανώς να φτάσει και έως τα 980 €.

Τι αλλάζει για τους νέους εργαζόμενους

Για τους νέους ώς 25 ετών, η αύξηση γίνεται ακόμα πιο αισθητή, καθώς αίρεται ο φόρος εισοδήματος για εισόδημα έως 20.000 € ετησίως. Το αποτέλεσμα; Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αναμένονται σημαντικά μεγαλύτερα καθαρά χωρίς πρόσθετες κρατήσεις. Για παράδειγμα, ένας 25άρης με σημερινό μισθό 880 € μικτά, παίρνει σήμερα περίπου 690 € καθαρά· με την αύξηση και την κατάργηση φόρου, τα καθαρά εκτοξεύονται στα 788 € ή και παραπάνω.

