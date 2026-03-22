Πρασσάς – Βοσνιάδης | Σήμερα όλα επί τάπητος

Με τα δημοσιεύματα περί παραίτησης του Αλέκου Βοσνιάδη από τη Μαύρη Θύελλα να έχουν κατακλύσει τον Τύπο, με ενδιαφέρον αναμένεται η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του έμπειρου κόουτς με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργο Πρασσά.

Το ραντεβού των δυο ανδρών θα γίνει σήμερα το απόγευμα, μια μέρα μετά το πέσιμο της αυλαίας μιας απόλυτα επιτυχημένης χρονιάς με την ομάδα να κατακτά την άνοδο και να ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, και λίγες ημέρες πριν το Super Cup, έναν θεσμό με πολύ πρεστίζ και αγωνιστικό ενδιαφέρον ανάμεσα στους πρωταθλητές των δυο ομίλων της Super League II.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δυο άνδρες θα συναποφασίσουν το μέλλον της συνεργασίας τους θέτοντας καθείς αυτά που προσδοκά να γίνουν εν όψει της νέας χρονιάς.

Επίσημα η ομάδα δεν έχει τοποθετηθεί κάτι που σαφώς αναμένεται μετά το πέρας και το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης, όμως ήδη ορισμένα ονόματα πιθανόν διαδόχων ακούγονται: από τον Χουάν Φεράντο Φενόγ, τον Πάμπλο Γκαρσία, μέχρι τον Μεσσήνιο Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Τίποτε ωστόσο δεν είναι ακόμη επίσημο.

Σ. Τρ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

