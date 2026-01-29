Ρεκόρ επισκεψιμότητας για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Μεσσηνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ενημερώνει το κοινό σχετικά με την προσέλευση επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Μεσσηνίας κατά τη διάρκεια του έτους 2025, μέσα από διάγραμμα με συγκριτικά στοιχεία των τελευταίων δέκα ετών.

Όπως προκύπτει από τα παρουσιαζόμενα στοιχεία οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της περιοχής προσέλκυσαν χιλιάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας, συμβάλλοντας στην προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την εκπαιδευτική διαδικασία, την ενίσχυση των πολιτιστικών-καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και της τοπικής οικονομίας.

Αξίζει να επισημανθεί η εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού επισκεπτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως Απρίλιο, λόγω της περιοδικής έκθεσης «Πρίγκιπες της Πύλου» που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η ίδια έκθεση παρουσιάστηκε στο Μουσείο Getty στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026, όπου έλαβε ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια, τόσο από τα ΜΜΕ όσο και από τους χιλιάδες επισκέπτες της.

Η Εφορεία απευθύνει θερμές ευχές για το νέο έτος και ευχαριστεί το κοινό για τη σταθερή στήριξη και το σεβασμό προς τα μνημεία της περιοχής.