Προσωπικός αριθμός: Τελειώνει η προθεσμία για την έκδοση του – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει για εκείνους που επιθυμούν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό, ο οποίος θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή σε όλες τις συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα και σε δεύτερο χρόνο και με τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ψηφιακού κλειδιού, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, όλοι όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση Προσωπικού Αριθμού, θα τον λαμβάνουν αυτόματα από το σύστημα έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες Πολίτες να είναι κάτοχοι του μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης.

Ένας αριθμός, ο οποίος σταδιακά θα αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο αριθμός ταυτότητας, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε όλους εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ