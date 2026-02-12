Πρόγραμμα αποκριάτικων εκδηλώσεων στο δήμο Μεσσήνης

Το πλούσιο πρόγραμμα των φετινών καρναβαλικών εκδηλώσεων παρουσίασε ο Δήμος Μεσσήνης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου γεμάτης κέφι, χρώμα και δημιουργικότητα. Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε όλη την πόλη, με τη συμμετοχή συλλόγων, σχολείων και φορέων.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΚΥΡΙΑΚΗ 08/02/2026

16:00 Αποκριάτικο πάρτι από τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου στην αίθουσα εκδηλώσεων «Kouzis Events».

ΠΕΜΠΤΗ 12/02/2026

11:00 Το Σωματείο Εθελοντών «Εθελοντισμός για Όλους», μαζί με τη χορωδία του, θα γιορτάσει την Τσικνοπέμπτη στα γραφεία του.

11:30 Το άρμα του Μπεκρή με κεράσματα στους δρόμους της Μεθυσμένης Πολιτείας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/02/2026

18:00 Αποκριάτικο πάρτι από τη σχολή χορού “Kinisis ΤΕΧΝΗ” στην αίθουσα εκδηλώσεων «Kοσμάς».

22:00 Αποκριάτικο πάρτι από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης στην «Αυλή».

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/02/2026

12:00 Παιδικό Αποκριάτικο πάρτι από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης στην αίθουσα εκδηλώσεων «Kouzis Events».

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/02/2026

18:00 Καλέσματα στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας.

ΠΕΜΠΤΗ 19/02/2026

19:00 Κρυμμένος Θησαυρός στις οδούς 28ης Οκτωβρίου & Πλάτωνος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/02/2026

19:00 Carnival Fiesta στην Πλατεία Ιωάννη Αλευρά Μεσσήνης (μικρή πλατεία).

20:00 Μασκέ πάρτι «Βάλε τη μάσκα σου και έλα» από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης, στο Ideal Café.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02/2026

11:00 Εργαστήρι Κατασκευής αποκριάτικης μάσκας από την Κοιν.Σ.Επ. «Ρέκτης» & Κατασκευή Χαρταετού στην Πλατεία Ιωάννη Αλευρά Μεσσήνης (μικρή πλατεία).

19:00 Φωτιά στην Δ.Κ. Μάδαινας από τον Σύλλογο «Αγία Τριάδα» Μάδαινας

20:00 Φωτιά στην Δ.Κ. Πιπερίτσας

21:00 Αποκριάτικος χορός Δημοτικής Φιλαρμονικής & του Χορευτικού Ομίλου Δήμου Μεσσήνης με το μουσικό σχήμα «Σπονδές» στην Αίθουσα εκδηλώσεων «Κοσμά».

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/02/2026

10:30 Συγκέντρωση πεζοπόρων τμημάτων «Παραμυθοσαλάτας» στην οδό Δημ. Κούτσικα ( super -market Μουργή)

11:00 Παιδικό καρναβάλι «Παραμυθοσαλάτα». Παρέλαση συμμετεχόντων στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης.

11:30 Κρυμμένος Θησαυρός junior από τον Σύλλογο «Η Χαρά του Παιδιού» & Παιδικό Εργαστήρι κατασκευής αποκριάτικου στεφανιού με τις «Στρίγκλες».

Ακολουθεί παιδικό καρναβαλικό πάρτι.

19:00 Αποκριάτικη Εκδήλωση «Παραδοσιακή Φωτιά» στο προαύλιο της εκκλησίας Δ.Κ. Πιλαλίστρας

19:30 Φωτιά στην πλατεία στην Δ.Κ. Μαυρομματίου

19:30 Φωτιά στην Δ.Κ. Λυκοτράφου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυκοτράφου

20:00 Αναβίωση Παραδοσιακών δρώμενων «Φάγατε – Φάγαμε» & «Τυρής –Ταραμάς» από το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης, στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου και Τενέδου.

21:00 Παραδοσιακές φωτιές & Περατζάδα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Μεσσήνης στις γειτονιές της πόλης.

Φωτιά στα Μπατζάκια μας στου Καίσαρη στην οδό Πολυτεχνείου.

στην οδό Πολυτεχνείου. Φωτιά του Συλλόγου Γυναικών Μεσσήνης στην οδό Δ. Κούτσικα 55 (έναντι φούρνου Μυλωνά).

στην οδό Δ. Κούτσικα 55 (έναντι φούρνου Μυλωνά). Φωτιά στα Καρντασέικα .

. Φωτιά του Θ.Ε.Μ στη ν πλατεία Μαρίνου Αντύπα , απέναντι από το Μουσείο Χαρακτικής «Τ. Κατσουλίδης».

στη πλατεία Μαρίνου Αντύπα απέναντι από το Μουσείο Χαρακτικής «Τ. Κατσουλίδης». Φωτιά του συλλόγου «Οι Φίλοι της Μεσσήνης» στην οδό Κυριακού.

στην οδό Κυριακού. Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο στην οδό Κουτίφαρη(Λάι).

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02/2026

11:00 Παραδοσιακοί χοροί στην Κεντρική πλατεία και μετάβαση Φουστανελάδων στην Κρεμάλα.

12:00 Αναπαράσταση Δίκης και Απαγχονισμού της γριάς Συκούς από το Θ.Ε.Μ & Παραδοσιακά Κρεμάσματα στην Κρεμάλα.

13:00 Κεράσματα & παραδοσιακή φασολάδα από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης στην Κρεμάλα.

14:30 Συγκέντρωση πεζοπόρων τμημάτων στην οδό Δημ. Κούτσικα (έναντι φούρνου Μυλωνά) .

14:30 Αναβίωση εθίμου «Η Βάμαινα με το μπουλούκι της» στους δρόμους της πόλης από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης.

15:00 Έναρξη Καρναβαλικής Παρέλασης στην Κεντρική πλατεία Μεσσήνης

-Βαρυσήμαντος λόγος του Βασιλιά Καρνάβαλου.

16:30 Μεγάλη μουσική συναυλία με τον καλλιτέχνη Sicario στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης.

Καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιούνται απoκριάτικα πάρτι στα καφέ-μπαρ, “Εβδόμη“, Ιζαμπώ, “Placebo”, “Rock café” στη Μεσσήνη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΠΕΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/02/2026

12:00 Εορτασμός Τσικνοπέμπτης «Όλη η Λογγά ένα τραπέζι» στη πλατεία της Δ.Κ. Λογγάς

Διοργάνωση : Οι σύλλογοι της Δ.Κ. Λογγάς : Πολιτιστικός Σύλλογος Αιπείας, Θεατρική Ομάδα Οδύσσειας (Θίασος Ν.Α. Πυλίας), Α.Ε. Λογγάς, Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Λογγάς

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02/2026

10:30 Κούλουμα στην πλατεία της Δ.Κ. Λογγάς Διοργάνωση : Εξωραϊστικός Μορφωτικός & Πολιτιστικός Αιπείας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02/2026

20:00 Αποκριάτικη Εκδήλωση στο σχολείο Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδρούσας Μεσσηνίας «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος»

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/02/2026

18:00 «Το καρναβάλι του Μαλλιαρού» στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μαγγανιακού της Δ.Κ. Μαγγανιακού. Διοργάνωση: Σύλλογος Απανταχού Μαγγανιακιτών

18:30 Φωτιά στην πλατεία της Δ.Κ. Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδρούσας Μεσσηνίας «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος»

19:00 Φωτιά στην Δ.Κ. Καλογερόραχης

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02/2026

09:00 Κούλουμα – Πέταγμα Χαρταετού στο γήπεδο Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδρούσας Μεσσηνίας «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/02/2026

12:00 Παραδοσιακό Λιώσιμο Παστού στην πλατεία της Δ.Κ. Στρεφίου από τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Στρεφίου «Ντεμπρίζ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/02/2026

10:00 Καρναβαλική Παρέλαση στα γύρω χωριά από τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Στρεφίου «Ντεμπρίζ»

22:00 Φωτιά & Disco Party στο κτίριο Συκικής της ΔΚ Στρεφίου από τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Στρεφίου «Ντεμπρίζ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02/2026

09:00 Πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Χατζή – Διοργάνωση Δ.Κ. Χατζή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02/2026

12:00 Παραδοσιακό Λιώσιμο Παστού στην πλατεία της Αρχαίας Μεσσήνης Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μαυρομματαίων «Η Αρχαία Μεσσήνη».

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/02/2026

21:00 Φωτιά στη Βαλύρα.

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Συλλόγους Βαλύρας «Ο Θάμυρις», Σύλλογος Γυναικών Βαλύρας, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Αστήρ Βαλύρας», Δ.Κ. Βαλύρας.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02/2026

11:00 Κούλουμα και πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Βαλύρας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/02/2026

11:00 Παραδοσιακό Λιώσιμο Παστού στην Δ.Κ. Δάρα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Δάρας»

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02/2026

16:30 Καρναβαλική Παρέλαση περιμετρικά της πλατείας Πεταλιδίου, αποκριάτικα δρώμενα -χοροί – παραδοσιακό γλέντι.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02/2026

09:00 Πέταγμα χαρταετού στην τοποθεσία «Φάρος» παραλίας Πεταλιδίου.

Συμμετέχουν: Η Δ.Κ. Πεταλιδίου, ο Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου, μαθητές και Σύλλογοι Γονέων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου Πεταλιδίου, Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02/2026

19:00 Αποκριάτικη εκδήλωση για παιδιά : Face Painting, αποκριάτικο πάρτι.