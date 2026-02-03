Γιατί ξυπνάτε πάντα μεταξύ 2 και 4 π.μ.; Οι λόγοι σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική

Το φαινόμενο να ξυπνάει κανείς μεταξύ 2:00 και 4:00 τα ξημερώματα είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν πολλοί και συχνά συνοδεύεται από αίσθημα ανησυχίας ή κόπωσης την επόμενη ημέρα.

Η σύγχρονη ιατρική προσεγγίζει το ζήτημα με βάση τη χρονοβιολογία και τις μεταβολικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκείνες τις ώρες, ο οργανισμός δεν ξεκουράζεται απλά, αλλά περνά από μια φάση έντονων βιοχημικών μεταβολών. Το ήπαρ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, καθώς ρυθμίζει τα αποθέματα γλυκόζης και συμμετέχει ενεργά στην μεταβολική αποτοξίνωση.

Μία από τις πιο ισχυρές επιστημονικές εξηγήσεις για το ξύπνημα αυτή την ώρα της νύχτας αφορά την ισορροπία μεταξύ κορτιζόλης και σακχάρου στο αίμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η δουλειά του ήπατος είναι να απελευθερώνει σταδιακά γλυκόζη για να διατηρεί σταθερά τα επίπεδα ενέργειας του εγκεφάλου. Εάν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα πέσουν πολύ χαμηλά, ένα φαινόμενο γνωστό ως νυχτερινή υπογλυκαιμία, το σώμα αντιδρά παράγοντας ορμόνες του στρες όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη. Αυτές οι ορμόνες διεγείρουν το ήπαρ να παράγει νέα γλυκόζη, αλλά λειτουργούν επίσης ως ισχυρό σήμα συναγερμού για το νευρικό σύστημα, προκαλώντας ξαφνική αφύπνιση και, μερικές φορές, αίσθημα άγχους ή αυξημένους παλμούς. Το πρόβλημα συχνά έγκειται στην αναποτελεσματική ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή σε ένα δείπνο που είναι υπερβολικά χαμηλό σε σύνθετα θρεπτικά συστατικά.

