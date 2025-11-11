Προσωπικός Αριθμός: Αυτό είναι το email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα μετά το πέρας της προθεσμίας -Πώς βλέπετε ποιος είναι

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού, το κράτος προχώρησε αυτόματα στη χορήγησή του σε όσους πολίτες δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr.

Τις τελευταίες ημέρες, χιλιάδες πολίτες έλαβαν ενημερωτικό email, με το οποίο ενημερώνονται ότι ο Προσωπικός Αριθμός τους έχει ήδη εκδοθεί και είναι πλέον διαθέσιμος στα προσωπικά τους στοιχεία.

«Είμαστε αρνητές του προσωπικού αριθμού»: Κατά της χρήσης του Βελόπουλος, Νατσιός, τι υποστηρίζουν

Πώς θα δείτε τον Προσωπικό Αριθμό που σας χορηγήθηκε αυτόματα

Το email που στάλθηκε αναφέρει το εξής μήνυμα: «Η διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού σας Αριθμού έχει ολοκληρωθεί. Παρακαλούμε συνδεθείτε στο pa.gov.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για τον Προσωπικό σας Αριθμό».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ