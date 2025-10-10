Τελευταία Νέα
Προσωρινά κλειστό το Κολυμβητήριο λόγω βλάβης σε υπόγεια κεντρική παροχή του ΔΕΔΔΗΕ

Από το Τμήμα Αθλητισμού γίνεται γνωστό ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας θα παραμείνει προσωρινά κλειστό σήμερα, Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου καθώς και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, λόγω βλάβης στην υπόγεια κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ενημερωθεί και θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης το Σάββατο, με στόχο η εγκατάσταση να λειτουργήσει κανονικά από τη Δευτέρα, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες υγειονομικούς κανονισμούς.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την επανέναρξη λειτουργίας του κολυμβητηρίου.

