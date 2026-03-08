Πρωταθλητής ακρίβειας το μοσχαρίσιο κρέας (video)

Στην Ελλάδα, το μοσχαρίσιο κρέας σκαρφαλώνει στην κορυφή… της ακρίβειας. Μέσα σε ένα χρόνο η τιμή του αυξήθηκε κατά 25,4% με τους καταναλωτές να εξακολουθούν να το προτιμούν αλλά σε μικρότερη ποσότητα.