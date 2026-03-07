Πρώτη προσθαλάσσωση υδροπλάνου στην Κυλλήνη: Νέα πύλη σύνδεσης της Δυτικής Ελλάδας με τα νησιά του Ιονίου

Η Κυλλήνη εισέρχεται δυναμικά στον χάρτη των υδροπλάνων, μετά την πρώτη προσθαλάσσωση αμφίβιου αεροσκάφους της Hellenic Seaplanes στο λιμάνι της Ηλείας, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη γρήγορη διασύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχειρησιακής εξοικείωσης της εταιρείας με τις λιμενικές υποδομές της περιοχής, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι το λιμάνι της Κυλλήνης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο του αναπτυσσόμενου δικτύου υδροπλάνων που σχεδιάζεται για τη χώρα.

Το υδροπλάνο Cessna Caravan πραγματοποίησε πτήση πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο και την Αχαΐα πριν προσθαλασσωθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες γρήγορων αεροπορικών μετακινήσεων μεταξύ της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των νησιών του Ιονίου.

Στην πτήση επέβαιναν οι Βουλευτές Ηλείας κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος και κα Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες του νέου μεταφορικού μέσου και τις προοπτικές που δημιουργεί για την περιοχή.

Η πραγματοποίηση της πτήσης αποτέλεσε αποτέλεσμα της συνεργασίας της Hellenic Seaplanes με τον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Λέντζα, καθώς και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης με Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Χαντζή, με στόχο την αξιοποίηση του λιμανιού ως σημείου υποδοχής και λειτουργίας υδροπλάνων.

Δηλώσεις από την Κυλλήνη και την παρθενική πτήση υδροπλάνου

Ανδρέας Νικολακόπουλος – Βουλευτής Ηλείας

«Η Κυλλήνη και συνολικά η Ηλεία αποκτούν μια σημαντική προοπτική αναβάθμισης των μεταφορών και του τουριστικού προϊόντος τους, απλοποιώντας τη διασύνδεση με τη Ζάκυνθο, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου αλλά και βασικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Τα υδροπλάνα μπορούν να λειτουργήσουν ως νέος αναπτυξιακός πυλώνας για τη Δυτική Ελλάδα, διευκολύνοντας την πρόσβαση επισκεπτών και ενισχύοντας την τοπική οικονομία».

Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου – Βουλευτής Ηλείας

«Είχα την ξεχωριστή χαρά να συμμετάσχω στην πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου προς το λιμάνι της Κυλλήνης. Μια ιστορική στιγμή που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις μεταφορές και τον τουρισμό της περιοχής μας. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Ιωάννης Λέντζας – Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης

«Μας χαροποιεί ιδιαιτέρως η άφιξη του πρώτου αεροσκάφους στο λιμάνι της Κυλλήνης και στο δήμο μας. Για την Ανδραβίδα και την Κυλλήνη, η ανάπτυξη νέων μορφών σύνδεσης σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάδειξη της περιοχής μας ως δυναμικού προορισμού».

Νικόλας Χαραλάμπους – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Hellenic Seaplanes

«Η Κυλλήνη διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει έναν σημαντικό κόμβο στο αναπτυσσόμενο δίκτυο υδροπλάνων της χώρας. Η γεωγραφική της θέση την καθιστά ιδανική πύλη σύνδεσης πολλών προορισμών και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για αυτήν την πρώτη προσθαλλάσσωση του υδροπλάνου μας στα νερά της. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα λιμάνια με δυναμική, ώστε τα υδροπλάνα να δημιουργήσουν ένα νέο, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες».

Η ανάπτυξη πτήσεων υδροπλάνων στην Κυλλήνη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς η περιοχή αποτελεί βασική πύλη προς τα νησιά του Ιονίου, ενώ μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος για τη σύνδεση προορισμών της Πελοποννήσου, της Αττικής και της Δυτικής Ελλάδας, δημιουργώντας ένα νέο δίκτυο ταχύτερων μετακινήσεων για κατοίκους και επισκέπτες.

