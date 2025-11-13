“Fast track” προσλήψεις: Μέχρι τέλος του έτους αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας

Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για fast track προσλήψεις, δηλαδή για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην περίπτωση επειγουσών αναγκών του εργοδότη, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους.

Ειδικότερα, η εν λόγω διαδικασία προβλέπεται στο νέο εργασιακό νόμο και αφορά τις fast track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες των επιχειρήσεων, ακόμα και σε Σαββατοκύριακα και αργίες.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, απλοποιούνται οι διαδικασίες προσλήψεων, καθώς προβλέπονται τέτοιες μέσω εφαρμογής στο κινητό, όπου ο εργοδότης μπορεί να προτείνει εργασία στον εργαζόμενο και αυτός να την αποδεχθεί επίσης ηλεκτρονικά μέσω MyErgani. Σημειώνεται πως το καθεστώς απλοποιεί τα έντυπα (ένα αντί για τέσσερα), μειώνει τη γραφειοκρατία και ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες στελέχωσης, χωρίς καμία αλλαγή στο πλαίσιο απολύσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του parapolitika.gr πατώντας εδώ