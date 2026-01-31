Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί πολλοί γονείς δεν είδαν την αύξηση στο μισθό τους μετά τη νέα φορολογική κλίμακα

Απορία προκάλεσε σε αρκετούς εργαζόμενους με παιδιά το γεγονός ότι, παρά την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας από τον Ιανουάριο, τα καθαρά τους είτε αυξήθηκαν λιγότερο από όσο ανέμεναν είτε παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, το πρόβλημα δεν σχετίζεται με αλλαγή ή κατάργηση του μέτρου, αλλά στο ότι οι οικογενειακές ελαφρύνσεις δεν έχουν περάσει σωστά στη μισθοδοσία.

Η μείωση της παρακράτησης φόρου εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους μισθωτούς, ανεξαρτήτως παιδιών, μέσω χαμηλότερων συντελεστών στα βασικά εισοδηματικά κλιμάκια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και εργαζόμενοι χωρίς παιδιά δικαιούνται μικρή αλλά υπαρκτή αύξηση στα καθαρά τους. Για όσους έχουν παιδιά, όμως, η νέα φορολογική κλίμακα προβλέπει επιπλέον ελαφρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το τελικό όφελος.

Στην πράξη, όμως, αν τα παιδιά δεν έχουν δηλωθεί σωστά στο λογιστήριο της εταιρείας, το σύστημα «διαβάζει» τον εργαζόμενο ως άτεκνο. Έτσι, εφαρμόζεται μόνο η γενική μείωση της παρακράτησης και όχι οι επιπλέον οικογενειακές ελαφρύνσεις που προβλέπει η φορολογική κλίμακα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εργαζόμενου με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.500 ευρώ. Με βάση τη νέα κλίμακα, θα έπρεπε να δει αύξηση περίπου 60 – 70 ευρώ τον μήνα. Αν όμως στη μισθοδοσία εμφανίζεται χωρίς τέκνα, η αύξηση περιορίζεται στα 15 – 20 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τρίτεκνους εργαζόμενους, με καθαρό μισθό 1.400 – 1.500 ευρώ οι οποίοι ενδέχεται να δικαιούνται αύξηση άνω των 100 ευρώ τον μήνα, αν όμως δεν έχουν δηλωθεί τα παιδιά το σύστημα «δεν βλέπει» τον μειωμένο συντελεστή που τον αφορά και η αύξηση μένει εκτός μισθοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα www.newsit.gr πατώντας ΕΔΩ

