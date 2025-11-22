Ραγδαία άνοδος στα τεχνικά επαγγέλματα – 1,6 εκατ. νέες θέσεις μεσαίων προσόντων την επόμενη δεκαετία

Σημαντικές αλλαγές στη δομή της αγοράς εργασίας προαναγγέλλει ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Κώστας Κατσανέβας, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τις επαγγελματικές κατηγορίες που θα αναπτυχθούν τα επόμενα δέκα χρόνια. Όπως τόνισε, η Ελλάδα «είναι μεσαίου επιπέδου προσόντων οικονομία», γεγονός που ενισχύει την αξία των επαγγελμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
Μείωση 23.000 θέσεων λόγω δημογραφικού – Δημιουργούνται 2,4 εκατ. νέες θέσεις
Ο κ. Κατσανέβας εξήγησε ότι «τα επόμενα δέκα χρόνια θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας κατά 20-23 χιλιάδες λόγω του δημογραφικού προβλήματος», καθώς μεγάλος αριθμός εργαζομένων συνταξιοδοτείται χωρίς να αντικαθίσταται.
Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι κλάδοι είναι:
- Ενέργεια & εξορύξεις
- Κατασκευές
- Υγεία, πρόνοια και κοινωνική μέριμνα
- Πληροφορική
- Εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές
Σήμερα, τους περισσότερους εργαζόμενους εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, καθώς και ο τουρισμός και η εστίαση, με περίπου 1,4 εκατ. εργαζόμενους συνολικά.
Άνοδος σε τεχνίτες, φροντίδα και προσωπικές υπηρεσίες
Ο κ. Κατσανέβας ανέδειξε τις επαγγελματικές κατηγορίες με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης:
- Παροχή προσωπικών υπηρεσιών – όπως κομμωτές, αισθητικοί, ταξιδιωτικοί συνοδοί – με 50.000 νέες θέσεις. «Υπάρχει ζήτηση», ανέφερε, απορρίπτοντας την αντίληψη περί κορεσμού.
- Εργαζόμενοι ατομικής φροντίδας, όπως φροντιστές ηλικιωμένων, βοηθοί νοσηλευτών και παιδιών.
- Οδηγοί – με αυξημένη ζήτηση λόγω επενδύσεων στις μεταφορές και της αστυφιλίας.
- Επαγγελματίες υγείας σε όλα τα επίπεδα.
- Πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών.
- Προστατευτικές υπηρεσίες, όπως φρουροί και πυροσβέστες, λόγω κλιματικής κρίσης.
- STEM επαγγέλματα, μηχανικοί και φυσικοί.
