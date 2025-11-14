Σε ασφυκτικό κλοιό η Ελληνική κτηνοτροφία – Δημ. Μόσχος «δεν έχει δοθεί ουσιαστικά κανένα μέτρο ανακούφισης για τους κτηνοτρόφους» (video)

Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκεται η κτηνοτροφία στη χώρα μας καθώς η το πλήγμα της ευλογιάς των προβάτων με τις εκατοντάδες θανατώσεις έχει αποδυναμώσει τον κλάδο, με τους κτηνοτρόφους να «ματώνουν» οικονομικά και λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων.

Τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος ανέλυσε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Best ο πρόεδρος του συνδέσμου ελληνικής κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος τονίζοντας πως πλέον οδεύουμε στον 16ο μήνα που «δεν έχει δοθεί ουσιαστικά κανένα μέτρο ανακούφισης για τους κτηνοτρόφους».

Όπως χαρακτηριστικά η τωρινή συνθήκη θυμίζει την εποχή του κορωνοϊού, εκφράζοντας τον φόβο πως «δυστυχώς, ειδικά το κομμάτι της αιγοπροβατοτροφίας, θα φτάσουμε σε σημείο να μην καλύπτουμε τις ανάγκες» διερωτώμενος «Τι άλλο πρέπει να δει η κυβέρνηση για να προχωρήσει σε ένα plan β;»

Όπως είπε «Δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις που έπρεπε να δοθούν» και πως «υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν πληρωθεί για τα ζώα που έχουν ήδη θανατώσει… Δεν αποζημιώνονται γρήγορα από τον Απρίλιο… δεν αποζημιώνονται οι τροφές.» στρέφοντας τα βέλη του κατά των όσων υποστηρίζει η κυβέρνηση σχετικά με τους απολυμαντικούς σταθμούς «Λέει ότι παίρνοντας τα μέτρα, ότι υπάρχουν απολυμαντικοί σταθμοί. Σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας δεν υπάρχουν απολυμαντικοί σταθμοί» συμπληρώνοντάς πως «Λείπει μεγάλο στελεχικό δυναμικό των υπηρεσιών. Υπάρχουν κτηνιατρεία που δεν έχουν ούτε ένα κτηνίατρο. Για το κόστος των ζώων που λέει ότι αποζημιώνει και μάλιστα την υψηλότερο τιμή στην Ευρώπη είναι το μεγαλύτερο ψέμα, μας έχει πει ο ευρωπαίος Επίτροπος ότι αποζημιώνεται με βάσει το εμπορικό κόστος του κάθε ζώου».

Τέλος, αναφέρθηκε στους λόγους που το κόστος του κρέατος έχει πάρει την ανιούσα και που θα φθάσει τελικά η τιμή του.

