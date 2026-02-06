Σε ελεύθερη πτώση το Bitcoin – Βρέθηκε και κάτω από τα 70.000 δολάρια

Ισχυρές ρευστοποιήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων έχουν οδηγήσει τις τιμές στο κόκκινο, με χαρακτηριστική τη βουτιά του Bitcoin κάτω και από τα 70.000 δολάρια.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται οριακά πάνω από αυτό το επίπεδο στις συναλλαγές της Πέμπτης, 5 Φεβρουαρίου, γράφοντας απώλειες πάνω από 4% συγκριτικά με τα επίπεδα στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, το Bitcoin έχασε 25,26%. Τους τελευταίους 12 μήνες, η τιμή του μειώθηκε κατά 27,30% αλλά οι αναλυτές διατηρούν αισιόδοξες προβλέψεις, με την Trading Economics να μιλά για αναρρίχηση στα 80.476 δολάρια μέχρι το τέλος αυτού του τριμήνου και στα 88.401 δολάρια σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τα παγκόσμια μακροοικονομικά μοντέλα της και τις προσδοκίες των αναλυτών.

Υπενθυμίζεται ότι το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 73.000 δολάρια στις αρχές Φεβρουαρίου και ακολούθησε διακυμάνσεις στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2024, αφότου ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα διασώσει το κρυπτονόμισμα.

