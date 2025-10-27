Η Καλαμάτα διεκδικεί τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας

Ο Δήμος Καλαμάτας και το Συμβούλιο Νεολαίας καλούν τους νέους και τις νέες της πόλης να συμμετάσχουν σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, με στόχο να καταγράψουν ιδέες και προτάσεις για τη νεολαία.

Οι απαντήσεις τους θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για τη νεολαία, που θα υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας της Καλαμάτας ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας.

Η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας είναι ένας θεσμός που κάθε χρόνο αναδεικνύει μια ελληνική πόλη ως σημείο αναφοράς για τους νέους.

Σκοπός του είναι να δοθεί χώρος στους νέους να συμμετέχουν ενεργά και να οργανώνουν δράσεις που τους ενδιαφέρουν.

Αν είσαι 15-29 ετών, συμπλήρωσε αυτό το σύντομο ερωτηματολόγιο και πες μας τι θα ήθελες να δεις να γίνεται για τη νεολαία στην Καλαμάτα το 2026.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHkCaMiOEmJuwmp2wtgj8Btxv_5jRW1dZBH0Z8D4FTaKQdew/viewform?usp=sharing&ouid=102639337880596867758

Μάθε περισσότερα για το Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας και γίνε μέλος εδώ: https://www.kalamata.gr/el/enimerosi/news/28319-nea-periodos-eggrafon-sto-symvoylio-neolaias-dimou-kalamatas