Σε ποιες συναλλαγές επιβάλλεται ψηφιακό τέλος – Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Το χαρτόσημο έφυγε το ψηφιακό τέλος συναλλαγής ήρθε.

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρουσιάζει τις τις περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες επιβάλλεται το Ψηφιακό Τέλος καθώς και τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του Δημοσίου.

Το ψηφιακό τέλος συναλλαγής

Το Ψηφιακό Τέλος, εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συναλλαγές ανεξάρτητα από τον τόπο κατάρτισής τους, εφόσον ένας τουλάχιστον από τους συμβαλλόμενους έχει φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Δεν επιβάλλεται τέλος στις μισθώσεις κατοικίας

Μεταξύ αυτών των συναλλαγών περιλαμβάνονται οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική δραστηριότητα, δάνεια, τραπεζικές επιταγές και άλλα.

