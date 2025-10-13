Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες οικογένειες με παιδιά το 2026

Για το 2026 προωθούνται μέτρα ενίσχυσης της οικογένειας. Η νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος, βάζει στο επίκεντρο την οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών με παιδιά καθώς για πρώτη φορά ο φορολογικός συντελεστής συνδέεται με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Όσο μεγαλύτερο το ατομικό εισόδημα του συζύγου και της συζύγου που έχουν προστατευόμενα μέλη, τόσο μεγαλύτερο και το όφελος που θα προκύψει από τη μείωση της παρακράτησης φόρου.

Βέβαια, το 2026, για χιλιάδες οικογένειες με παιδιά δεν θα κρύβει μόνο ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες εκπλήξεις. Θα υπάρξουν φορολογούμενοι που από τη μία θα βλέπουν τον καθαρό τους μισθό να αυξάνεται λόγω της μείωσης της παρακράτησης φόρου και από την άλλη να χάνουν το ετήσιο επίδομα τέκνων (το λεγόμενο Α21 όπως έχει κυριαρχήσει) επειδή θα υπερβαίνουν πλέον το εισοδηματικό κριτήριο.

