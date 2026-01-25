Επίδομα έως 17.500 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα για νέους 18–29 ετών

Ανοίγει ξανά ο δρόμος για χιλιάδες νέους ανέργους, καθώς έως το τέλος του μήνα ενεργοποιείται η πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα της νεανικής επιχειρηματικότητας από τη ΔΥΠΑ.

Η νέα δράση απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΑΕΚ – NEETs), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν το βήμα προς τη δική τους επιχείρηση, με χρηματοδότηση που φτάνει έως και τις 17.500 ευρώ.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη συμμετοχή των γυναικών, αλλά και σε επιχειρηματικά σχέδια που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας, ακολουθώντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία βιώσιμων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και η στήριξη της καινοτομίας, όχι απλώς μια «επιδότηση για το ξεκίνημα», αλλά ένα πραγματικό στήριγμα διάρκειας.

Ο σχεδιασμός και το επίδομα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η ενίσχυση 2.114 νέων ανέργων, μιας ομάδας που συναντά σοβαρά εμπόδια ένταξης στην αγορά εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», με συγχρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

