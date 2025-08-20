Στα σκαριά μόνιμο ταμείο για τον καθαρισμό και προστασία των δασών

Ένα πάγιο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον καθαρισμό των δασών και έτσι την αποφυγή μεγάλων φυσικών καταστροφών λόγω πυρκαγιών επιζητά η κυβέρνηση, ειδικά μετά το 2027, οπότε θα έχει εξαντληθεί το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αυτό αναφέρουν αρμόδια στελέχη στο newsit.gr, εξηγώντας πως ενδεχόμενες πηγές για το «πάγιο» αυτό εργαλείο ή ταμείο θα μπορούσε το πακέτο των 8 δισ. ευρώ από τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία για περιβάλλον, ανάπτυξη, καθημερινότητα, κοινωνική συνοχή (τα οποία ανακοινώθηκαν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη τον Ιούνιο του 2025), εθνικοί πόροι, είτε πόροι από τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ευκταίο είναι να υπάρξει μία και μόνο πηγή χρηματοδότησης -όπως συνέβη με το Ταμείο Ανάκαμψης τα περασμένα χρόνια, ενώ θετικό να ήταν ο συνολικός προϋπολογισμός να είναι κοντά σε εκείνο που ήδη «τρέχει», δηλαδή γύρω στα 630 εκατ. ευρώ σε 4ετή βάση. Όσον αφορά το τρέχον πρόγραμμα καθαρισμού και, έτσι, προστασίας των δασών από φυσικές καταστροφές βαίνει στην τέταρτη και τελευταία φάση του, η οποία προβλέπει την έκδοση μίας σειράς υπουργικών αποφάσεων οι οποίες θα ανοίξουν το δρόμο στην προκήρυξη διαγωνισμών για την ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων από ιδιώτες, δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας ή και τους δύο.

