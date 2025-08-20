Φοιτητική στέγη: Πανάκριβα τα ενοίκια, ακριβοθώρητες οι εστίες

Χειρότερη από ποτέ είναι η κατάσταση με τη φοιτητική στέγη στην Ελλάδα, φέρνοντας γονείς και φοιτητές σε απόγνωση. Για μια ακόμη χρονιά φέτος συνεχίζονται οι μεγάλες αυξήσεις των ενοικίων, ιδίως για κατοικίες μικρότερων επιφανειών, που ζητούνται κυρίως από φοιτητές. Μάλιστα, το πρόβλημα επεκτείνεται και σε περιοχές πέραν της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την Πάτρα και το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Φοιτητικών Κατοικιών 2025 της GEOAXIS Property & Valuation Services, σημειώνεται μεσοσταθμική άνοδος ενοικίων κατά 7,3% σε ετήσια βάση και 110% στη δεκαετία. Ξεχωρίζει η Αθήνα, όπου η αύξηση αγγίζει το 147% σε σχέση με το 2016, επιβεβαιώνοντας το ραγδαία αυξανόμενο κόστος στέγασης για τους φοιτητές.

