Κομισιόν: Κάθε Έλληνας πλήρωσε 60 ευρώ το 2023 λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων

Στα 60 ευρώ έφτασε το 2023 το ποσό που στοίχισε στον κάθε Έλληνα η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων και η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με την πενταετή έκθεση της Κομισιόν για το περιβάλλον, ο μέσος όρος της κατά κεφαλήν οικονομικής ζημίας στην ΕΕ ήταν 66,4 ευρώ κατά το ίδιο έτος, έχοντας αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την περίοδο 1990 – 2020.

Στην περίπτωση της χώρας μας, υπήρχε υψηλό κόστος κοντά στα 50 ευρώ ετησίως τη δεκαετία του 1990, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε στα 20-30 ευρώ. Εν τέλει, εκτοξεύτηκε μετά το 2021 μέχρι τα 60 ευρώ του 2023 που συνιστούν και ιστορικό ρεκόρ. Όπως αναφέρει σχετικά η Κομισιόν, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενο κόστος λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και καύσωνες. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν περισσότερο τους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού και των ακινήτων.