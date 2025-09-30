Κομισιόν: Κάθε Έλληνας πλήρωσε 60 ευρώ το 2023 λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων

Στα 60 ευρώ έφτασε το 2023 το ποσό που στοίχισε στον κάθε Έλληνα η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων και η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με την πενταετή έκθεση της Κομισιόν για το περιβάλλον, ο μέσος όρος της κατά κεφαλήν οικονομικής ζημίας στην ΕΕ ήταν 66,4 ευρώ κατά το ίδιο έτος, έχοντας αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την περίοδο 1990 – 2020.
Στην περίπτωση της χώρας μας, υπήρχε υψηλό κόστος κοντά στα 50 ευρώ ετησίως τη δεκαετία του 1990, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε στα 20-30 ευρώ. Εν τέλει, εκτοξεύτηκε μετά το 2021 μέχρι τα 60 ευρώ του 2023 που συνιστούν και ιστορικό ρεκόρ. Όπως αναφέρει σχετικά η Κομισιόν, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενο κόστος λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και καύσωνες. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν περισσότερο τους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού και των ακινήτων.
Παράλληλα, οι Βρυξέλλες διατυπώνουν την πρόβλεψη ότι τα ακραία φαινόμενα θα επιδεινωθούν πανευρωπαϊκά μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια, καθώς θα εντείνεται η κλιματική αλλαγή.
