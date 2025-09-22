Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας σε εννέα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα – Συνεργασίες με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας σε εννέα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία Horizon Europe και LIFE ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου κατά την 42/2025 συνεδρίασή της σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

«Η Καλαμάτα συνεργάζεται με τους πιο δυναμικούς εταίρους της Ευρώπης για να χτίσει ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον. Με στρατηγική, συνέργειες και όραμα, στοχεύουμε σε μια πόλη πρότυπο ποιότητας ζωής και κλιματικής ουδετερότητας», τόνισε σε μήνυμά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με αφορμή τις νέες διεκδικήσεις του Δήμου.

Τις εισηγήσεις έκανε ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλη Παπαευσταθίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική απόφαση που ενισχύει την πορεία της πόλης μας προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών, η Καλαμάτα βρίσκεται πλέον δίπλα σε μερικούς από τους πιο ισχυρούς και δημιουργικούς εταίρους της Ευρώπης. Με το πρόγραμμα ASCEND, σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο πόλεων ICLEI, το Eurocities και το ερευνητικό ινστιτούτο Fraunhofer, η πόλη μας μπαίνει στην «πρώτη γραμμή» των κλιματικά ουδέτερων πόλεων, μαζί με πόλεις όπως το Δουβλίνο, η Μαδρίτη και η Φλωρεντία. Στο έργο CHIP-EU, σε συνεργασία με τη Valladolid και τη Groningen, θα σχεδιαστεί τοπικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρώτη από όλες τις Ελληνικές πολεις.

Παράλληλα, το έργο HERMES φέρνει κοντά τον Δήμο με την ΠΟΜΙΔΑ , την Τράπεζα Πειραιώς και τον Δήμο Αθηναίων, ώστε να δημιουργηθούν υπηρεσίες «One-Stop-Shop» για τους πολίτες που θέλουν να ανακαινίσουν τα σπίτια τους ενεργειακά. Στο έργο IMPACT, σε συνεργασία με τους Δήμους Τρικκαίων, Ιωαννίνων και Αθηναίων, η Καλαμάτα αποκτά τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη για να ωριμάσουν μεγάλα έργα βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής αναβάθμισης. Και μέσα από το IMPLEMENT, με τη βοήθεια του δικτύου Energy Cities και πόλεων όπως η Βαλένθια και το Δουβλίνο, η Καλαμάτα θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκή τεχνογνωσία για να εφαρμόσει το Συμβόλαιο Κλιματικά Ουδέτερης Πόλης.

Στον άξονα του περιβάλλοντος, η Καλαμάτα συμμετέχει στο COAST-READY μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ρότερνταμ και το ισπανικό κέντρο Eurecat, για την προστασία της παραλιακής ζώνης και του Νέδοντα από πλημμύρες και διάβρωση με φυσικά υλικά. Στο URBCOOL, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Στουτγκάρδης, το CNR Ιταλίας, το Potsdam Institute και πόλεις της Μεσογείου, σχεδιάζονται λύσεις αστικής ψύξης με πράσινες και μπλε υποδομές ώστε να μειωθεί το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Και στο BIRDSCAPES, με το Πράσινο Ταμείο, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και δήμους όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η Καλαμάτα θα προστατεύσει τη βιοποικιλότητα στον Νέδοντα και τον Ταΰγετο.

Τέλος, με το πρόγραμμα NOURISH και τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Impact Hub, του Future Food Institute και οργανισμών από όλη την Ευρώπη, η πόλη μας θα δημιουργήσει έναν Αστικό Κόμβο Τροφίμων (Urban Food Hub), συνδέοντας την τοπική παραγωγή με την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη διατροφή.

Με όλα αυτά τα έργα, η Καλαμάτα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει. Ο Δήμος Καλαμάτας συνεργάζεται με κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, για να φέρει στους πολίτες του νέες υποδομές, καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερες ευκαιρίες.