Συνεχίζονται έως τις 24 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές καταρτιζόμενων στη Δ. ΣΑΕΚ Στεμνίτσας

Έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 16:00μ.μ. συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων εγγραφής καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026, στην Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Στεμνίτσας (Δ. ΣΑΕΚ Στεμνίτσας), αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Κατά το έτος κατάρτισης 2025-2026 στη Δημόσια ΣΑΕΚ Στεμνίτσας δύναται να λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες, η πανελληνίως αναγνωρισμένη για την ιστορία και το κύρος της «Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος» και η «Συνοδός Βουνού».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://diek.it.minedu.gov.gr

Η φοίτηση στη Σχολή είναι δωρεάν και διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο/η εκπαιδευόμενος/η λαμβάνει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Όσοι/ες ενδιαφέρονται περαιτέρω για πληροφορίες για τις ειδικότητες, μπορούν να επικοινωνούν στο email: [email protected] ή στο τηλέφωνο 27950 81514.