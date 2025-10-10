Συνεργασία για την ψυχική υγεία: «ΘΑΛΠΟΣ» και Νοσοκομείο Κυπαρισσίας ενώνουν δυνάμεις

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτώβρη, αντιπροσωπεία του προσωπικού του Οικοτροφείου Α6 Κυπαρισσίας της Μονάδας «ΘΑΛΠΟΣ», επισκέφτηκε τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Η Διοικήτρια Κα Καλομοίρη συνεχάρη τη Μονάδα «ΘΑΛΠΟΣ» για το εξαιρετικό έργο που επιτελεί, υποστηρίζοντας θεραπευτικά τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και προωθώντας την ευαισθητοποίηση της κοινότητας για θέματα ψυχικής υγείας.

Το μήνυμα «ψυχική υγεία για όλους – χωρίς στίγμα- χωρίς σιωπή» μπορεί μέσα από τις δραστηριότητες αυτές να γίνει πραγματικότητα.

Δημ. Καλομοίρη

Αναπληρώτρια Διοικήτρια Γ.Ν. Μεσσηνίας – Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας