ΣΥΡΙΖΑ: Συντριπτικό «ναι» στην πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα – Υπέρ και ο Παππάς, «διάσπαση» λέει ο Πολάκης

Να… γυρίσει μερικές εβδομάδες πίσω και να είναι ξανά «ένα» με τον Αλέξη Τσίπρα επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό, όπως αποκάλυψε πρώτο το newsit.gr, μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη του Παύλου Πολάκη αλλά έγινε δεκτή με συντριπτική πλειοψηφία από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Η συνεδρίαση της Πέμπτης (23.10.2025) στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου αποδείχθηκε θερμότατη. Απόδειξη ο καυγάς ανάμεσα στον Σωκράτη Φάμελλο και τον Παύλο Πολάκη, μετά την πρόταση του πρώτου για εκλογική συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής Χανίων κατηγόρησε τον Τσίπρα για διάσπαση, με τον Φάμελλο να διαφωνεί κάθετα με αυτή την εκτίμηση.