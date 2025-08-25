Τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν υψηλότερη σύνταξη – Παραδείγματα

Η ηλικία συνταξιοδότησης, το ύψος του μισθού, τα συνολικά έτη ασφάλισης καθώς και η κάθε φορά επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας (στην περίπτωση ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων) καθορίζουν το ύψος της μελλοντικής σύνταξης, ενώ κινήσεις όπως η καταμέτρηση των ενσήμων δύο χρόνια πριν από τη συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων, η έγκαιρη τακτοποίηση πιθανών οφειλών αλλά και η εξαγορά πλασματικών ετών, «ξεκλειδώνουν» πιο εύκολα, γρηγορότερα και πιθανότατα υψηλότερα ποσά συντάξεων.

Η Καθημερινή παρουσίασε έναν αναλυτικό οδηγό για όσους βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης αλλά και του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, με δεδομένο ότι τόσο τους επόμενους μήνες, όσο και εντός του 2026 αναμένεται μαζική έξοδος από την αγορά εργασίας. Και όπως επισημαίνουν οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, κάθε ένσημο μετράει, ειδικά έως τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης, αφού η ωρίμανση του νόμου Κατρούγκαλου που «κούρεψε» σημαντικά τις συντάξεις των νέων δικαιούχων, οι χαμηλοί μισθοί και τα αξιοσημείωτα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οδηγούν σε συντάξεις που κατά μέσον όρο δεν ξεπερνούν τα 900 ευρώ μεικτά. Στην περίπτωση δε των ελευθέρων επαγγελματιών, για τις χαμηλές συντάξεις ευθύνεται, κατά κύριο λόγο, η επιλογή των ίδιων να ασφαλιστούν στη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία.

